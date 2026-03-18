김인호 동대문구청장 예비후보, 출마 기자회견… “멈춘 동대문, 다시 뛰게 하겠다”

17일 오후 청량리역 롯데캐슬 L65 9층 회의실에서 김인호 동대문구청장 예비후보의 출마 기자회견이 열렸다. 이날 현장은 더불어민주당 소속 구의원·시의원 예비후보들이 대거 참석하며 사실상 ‘출정식’을 방불케 하는 열기로 가득 찼다.

이 자리에는 더불어민주당 장성운, 노연우, 김용호 동대문구의원을 비롯해 강성학, 권용걸, 김채환, 김철만, 이도연, 이주환, 이재식, 박영화, 김천일, 김남길, 이종현, 박승구 동대문구의회의원 예비후보들이 함께했다. 또한 박규남, 송정빈, 오중석, 이의안, 이영남 등 서울시의회의원 예비후보들도 참석해 자리를 빛냈다.

김인호 동대문구청장 예비후보가 기자회견 후 지지자들과 사진촬영을 하고 있다.

김인호 예비후보는 출마 선언문을 통해 “본선 필승으로 동대문의 멈춘 시간을 깨우고, 내일의 가치를 세우겠다”며 “뒤처진 동대문의 자존심을 반드시 회복하겠다”고 의지를 밝혔다.

특히 그는 서울시의회 3선을 거치며 ▲제8대 재정경제위원장 ▲제9대 부의장 ▲제10대 의장을 역임한 경험을 강조하며, 자신을 “예산을 아는 실력 있는 후보, 동대문의 밀린 숙제를 해결할 적임자”로 규정했다.

이날 김 예비후보는 ‘세 가지 약속’으로 대표되는 ‘명품 동대문 구상’을 제시했다. ▲공간과 교통의 혁신을 통해 동대문의 지도를 새롭게 ▲어르신이 존중받는 도시를 만들어 삶의 무게를 함께 나누며 ▲청년 활력 프로젝트로 젊은 세대가 뿌리내리는 도시를 만들겠다는 구상이다.

출마선언 이후 이어진 질의·응답에서는 지역 현안과 정책 방향에 대한 다양한 질문이 이어졌으며, 특히 청년들의 질문과 지지 발언이 이어지며 현장의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

김 예비후보는 마무리 발언에서 “반드시 본선에서 승리해 동대문의 자부심을 되찾고, 구민 모두가 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 강조했다.

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