BTS 광화문 공연 교통정보 실시간 제공

서울시는 ‘BTS 컴백 라이브 공연’을 찾는 전 세계 관람객을 대상으로 교통·안전 등 필수 정보를 온·오프라인으로 제공한다고 17일 밝혔다. BTS 공연은 21일 광화문 광장에서 열린다.



시는 누리집 내 종합안내 페이지를 통해 교통·안전, 편의시설 정보를 실시간으로 안내할 예정이다. 해당 페이지에서는 지하철 무정차 통과 여부와 임시 우회 운행 버스 노선 등 대중교통 운행 정보, 행사장 내 반입 불가 품목, 공연장 인근 화장실 위치 등을 확인할 수 있다. 외국인을 위해 영어, 중국어(간·번체), 일본어 서비스도 제공한다.서울도서관 외벽 대형 현수막과 티켓 부스, 관광안내센터, 숙박시설 등에 비치하는 해치 포토카드형 리플릿에도 QR코드를 넣어 종합안내 페이지 접속을 돕는다.공연장과 주변 안전 민원에 대응하는 120다산콜재단은 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 몽골어 등 외국어 지원 인력을 확대해 공연 전날과 당일 확대 운영한다. 실시간 음성인식 모니터링과 상담사 교육 강화를 통해 돌발 민원에도 신속히 대응할 계획이다.

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