괴산, 전국 첫 아보리스트 실내훈련장 개장

충북 괴산군에 아보리스트(Arborist·수목관리전문가) 실내훈련장이 개장했다.



군은 17일 소수면 수리 일원에서 ‘아보리스트 실내훈련센터’ 준공식과 개장식을 개최했다. 연면적 475.44㎡ 규모의 센터는 기상 여건과 계절적 제약을 최소화한 실내형 교육훈련 시설로 전국에서 처음 시도됐다. 밧줄 활용과 안전장비 운용, 전정 및 가지치기, 구도 대응 등 아보리스트 직무와 관련한 다양한 교육과 훈련이 가능하다. 실제 현장과 유사한 환경을 구현해 교육생의 안전 수칙 준수와 실무 능력을 높일 것으로 기대된다.



사단법인 한국산림레포츠협회가 위탁해 운영과 교육을 전담한다. 군은 2020년부터 아보리스트 양성 교육과정을 도입해 전문 인력을 채용하고 지금까지 총 439명의 수강생을 배출했다.



아보리스트는 나무에 올라 병해충 목이나 위험 목을 제거하고 노거수와 보호수의 수형 관리 등을 맡는다. 트리 클라이밍 등 산림레포츠 지도까지 가능해 관광·레저 산업에도 영향을 준다.

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