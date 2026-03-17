리사 수 AMD·최수연 네이버 대표 18일 회동

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 18일 최수연(사진 왼쪽) 네이버 대표와 만나 반도체 공급망 협력 강화 방안을 논의한다.

17일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 리사 수 CEO는 경기 성남시 네이버 본사 ‘그린팩토리’를 찾아 최 대표와 회동한다. AMD는 엔비디아에 이은 글로벌 AI 가속기 2위 기업이다.

업계에선 이번 만남을 두고 AMD가 그래픽처리장치(GPU) 주요 고객사인 네이버와 협력을 강화해 엔비디아 중심 시장 구도를 견제하려는 것이란 관측이 나온다. 두 대표는 이 자리에서 AMD의 반도체 공급 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결할 것으로 알려졌다.

양사는 AI 데이터센터 분야에서도 협력 방안을 모색할 것으로 보인다. AI 인프라를 확대하고 있는 네이버와 AMD가 협력 범위를 넓힐 여지도 있다. 리사 수 CEO는 최 대표 회동 이후 이재용 삼성전자 회장과 만나 고대역폭 메모리(HBM) 공급 확대를 요청할 것으로 전해졌다.

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