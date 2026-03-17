이스라엘 국방장관, “이란 알리 라리자니 사망 확인”

이스라엘이 이란의 안보 사령탑 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 이스라엘군의 표적 공습으로 사망했다고 밝혔다.

이란 최고국가안보회의 사무총장인 알리 라리자니. 로이터연합뉴스

17일(현지시간) 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 공식 성명을 통해 전날 밤 단행된 공습으로 라리자니가 제거됐음을 공식 발표했다.

사망한 라리자니는 지난 37년간 최고지도자로서 이란을 통치해온 알리 하메네이의 최측근으로, 국회의장과 핵협상 대표 등 요직을 거치며 국가 안보를 총괄해온 인물이다.

지난달 28일 미국과 이스라엘의 기습 공격에 당일 하메네이가 사망했고 이를 다음날 새벽에 발표했던 이란 정부는 라리자니를 최고책임자 대행 격으로 발표했다. 당시 페제수키안 대통령, 에제이 대법원장 및 율법하자 아라피 등으로 이뤄진 3인 최고위원회가 있었으나 라리자니가 우위에 있었다.

현재 이란 당국은 라리자니의 사망 여부에 대해 침묵을 지키고 있다. 이란 현지 매체들은 이달 4일 스리랑카 영해에서 미국의 공격에 침몰한 이란 호위함 데나호의 숨진 승조원들을 추모하는 그의 수기 메모 사진을 보도했다. 현지 메체들은 이 라리자니 사무총장이 전날 이 메모를 썼다고 전했다.

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