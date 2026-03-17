전남도·완도군·풀무원, 전복 소비 확대 ‘맞손’…휴게소 메뉴 9종 출시

전남도와 완도군, 풀무원푸드앤컬처가 완도 전복 소비 확대와 유통 기반 강화를 위해 손을 맞잡았다.

전남도는 17일 도청 정약용실에서 완도군, 풀무원푸드앤컬처와 휴게소 특화메뉴 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

황기연 전라남도지사 권한대행이 17일 도청 정약용실에서 전남수산물을 활용한 로코노미 외식상품 개발 및 홍보를 위한 전라남도-풀무원푸드앤컬처-완도군과 업무협약을 하고 있다.

이번 협약은 전국 고속도로 휴게소 판매망을 활용해 전복 소비를 확대하고, 원물 중심 유통 구조를 외식·가공형 소비로 다변화하기 위해 추진됐다.

협약식에는 황기연 전남도지사 권한대행과 이범우 완도부군수, 김경순 풀무원푸드앤컬처 부사장 등이 참석해 협력 의지를 확인했다.

협약에 따라 전남도와 완도군은 전복의 안정적 수급을 위한 행정·재정 지원에 나서고, 풀무원푸드앤컬처는 고속도로 휴게소 특화 메뉴 개발과 홍보·마케팅을 담당한다.

풀무원푸드앤컬처는 전국 241개 휴게소 가운데 27개소를 직영 운영하고 있으며, 이를 기반으로 오는 4월 완도 전복을 활용한 특화 메뉴 9종을 개발해 판매할 예정이다.

출시 메뉴는 전복돼지맑은보양탕, 순두부찌개, 가마솥비빔밥, 볶음밥, 꼬치어묵우동 등으로 구성되며, 연간 약 70톤, 14억 원 규모의 전복 소비 효과가 기대된다.

전남도는 이번 협약을 계기로 공항·리조트·호텔 등 외식사업과 산업체·병원·군부대 위탁급식 등으로 전남산 수산물 활용을 확대할 계획이다.

황기연 권한대행은 “지역 수산물과 외식기업이 협력해 고부가가치 상품을 개발하는 계기”라며 “전국 유통망을 통해 전남 수산물 소비 확대와 안정적 판로 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 전남도는 전복 산업 활성화를 위해 오는 4월 오뚜기와 협약을 맺고 완도 전복을 활용한 전복죽 제품 출시도 지원할 예정이다.

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