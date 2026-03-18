23주 만에 세상 밖으로… 500g 초극소 미숙아 ‘171일의 기적’

임신 23주에 태어나 몸무게 500g에 불과했던 초극소 미숙아가 네 차례 수술을 견디고 6개월 만에 병원을 나섰다.

가톨릭대 서울성모병원은 지난해 9월 예기치 못한 조기진통으로 응급 제왕절개를 통해 태어난 주하가 171일간의 신생아집중치료를 거쳐 지난 8일 체중 3.85㎏으로 퇴원했다고 17일 밝혔다.

출생체중 500g의 초극소 미숙아로 태어난 주하(여)가 6개월의 입원 생활을 마치고 17일 첫 외래진료를 위해 서울성모병원을 찾아 의료진과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울성모병원 제공

재태연령 23주 1일, 체중 500g. 폐가 충분히 발달하지 않아 자발 호흡이 어려웠던 주하는 세상의 빛을 보자마자 고난도의 집중 치료를 받아야 했다. 의료진은 즉시 폐표면활성제를 투여하고 인공호흡기 치료를 시행하는 등 신속한 처치를 진행했다. 이후 신생아집중치료실(NICU)에서 집중 관리가 이어졌으며, 여러 차례 생명의 고비를 넘겨야 했다. 생후 12일째에는 장폐색이 발생해 개복 수술을 받았다. 이후 미숙아망막병증 치료와 장루 복원술 등을 포함해 네 차례 전신마취 수술이 진행됐다. 치료에는 소아청소년과를 중심으로 소아외과, 안과, 영상의학과, 마취통증의학과 등이 참여했다. 주하는 긴 치료 끝에 심각한 신경학적 합병증 없이 건강하게 성장했다. 퇴원 당시 체중은 3.851㎏으로, 만삭아 평균 체중(3.2~3.3㎏)을 웃도는 수준까지 회복됐다.

의료진은 다학제 협진이 치료의 핵심이었다고 설명했다. 산부인과와 신생아집중치료팀이 분만 전부터 치료 계획을 함께 세웠고, 치료 과정에서도 여러 진료과가 협력했다. 주치의인 김세연 서울성모병원 소아청소년과 교수는 “초극소 미숙아는 장기 기능이 미숙한 상태에서 치료가 이뤄지기 때문에 지속적인 관찰과 신속한 처치가 중요하다”고 말했다.

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