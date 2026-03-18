현대차·기아, 자율주행 전략적 협업 확대

현대차·기아가 자율주행, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 미래 모빌리티 분야에서 엔비디아와 전략적 협업을 확대한다. 현대차그룹은 글로벌 기술기업과의 협업과 동시에 자체 기술개발을 지속함으로써 궁극적으로는 최고 수준의 자율주행 기술을 내재화한다는 구상이다.

현대차·기아는 자체적인 SDV 역량과 엔비디아의 자율주행 기술력을 결합해 차세대 자율주행 솔루션 공동개발에 착수한다고 17일 밝혔다.

현대차·기아는 엔비디아가 보유한 레벨2(부분 자동화) 이상 자율주행 기술을 일부 차종에 선제적으로 적용할 예정이다. 중장기적으로는 레벨4 로보택시까지 아우르는 자율주행 협력 체계를 구축한다. 레벨4는 대부분의 도로에서 운전자 개입 없이 시스템이 주행을 제어할 수 있는 단계다. 현대차그룹 자율주행 합작법인 모셔널을 중심으로 로보택시 기술을 고도화하고 경쟁력을 강화한다.

양사 간 협업 확대는 자율주행 기술 내재화에 속도를 내기 위한 전략적 결정이라고 현대차그룹은 강조했다. 구체적으로 현대차그룹은 ‘엔비디아 드라이브 하이페리온’을 도입해 자율주행 레벨2부터 레벨4까지 확장할 수 있는 통합 아키텍처(설계구조)를 구축한다.

하이페리온은 고성능 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 센서, 카메라 등 자율주행에 필수적인 하드웨어를 묶은 표준 설계구조다. 자동차 제조사(OEM)가 표준 설계구조를 각 사 실정에 맞게 개조하는 방식으로 맞춤형 아키텍처를 개발할 수 있다. 현대차그룹도 글로벌 톱3 자동차 제조회사의 경험을 활용해 자사에 최적화된 SDV 아키텍처를 개발할 수 있을 것으로 기대된다.

인공지능(AI) 내재화 측면에서도 엔비디아와의 전략적 협업은 도움이 될 전망이다. 현대차그룹은 하이페리온 도입을 계기로 영상·언어·행동 데이터 수집, AI 학습·성능 향상, 실제 차량 적용, 데이터 품질 향상 등으로 이어지는 선순환 체계를 구축할 계획이다.

아울러 현대차그룹은 엔비디아가 보유한 광범위한 데이터, AI 기술을 적극 활용해 그룹 전반에서 얻은 데이터를 단일 학습 파이프라인으로 통합한다. 파이프라인이란 명령어나 그래픽 등을 처리하는 컴퓨터의 데이터 처리 구조로, AI 기반 슈퍼컴퓨터는 하나의 거대한 파이프라인을 통해 수많은 양의 데이터를 동시에 처리할 수 있다. 장기적으로 고성능 AI가 고품질의 도로 데이터를 스스로 수집하고 학습하며 구조화해나가는 방식으로 자율주행 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

김흥수 현대차그룹 글로벌전략조직(GSO) 담당 부사장은 “엔비디아와의 파트너십 확대는 현대차그룹이 지향하는 ‘안전하고 신뢰할 수 있는’ 자율주행 기술을 구현하기 위한 중요한 모멘텀이 될 것”이라며 “그룹 전반에 걸친 원팀 협력체계를 바탕으로 레벨 2 이상의 자율주행 기술부터 레벨 4 로보택시 서비스까지 차별화된 기술 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 말했다.

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