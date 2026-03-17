서현, 롯데콘서트홀 수놓은 '7개월의 집념'… '바이올리니스트'로의 재발견

서현이 '솔 필하모닉 오케스트라'와의 협연을 성료했다. 꿈이엔티 제공

배우이자 그룹 소녀시대 멤버 서현이 진심 어린 도전으로 클래식계와 대중의 마음을 동시에 녹였다.

지난 13일 저녁, 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 ‘솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회’에 아마추어 협연자이자 스페셜 게스트로 무대에 오른 서현은 2000여 석을 가득 메운 관객들의 뜨거운 박수 속에 공연을 성공적으로 마쳤다.

이번 무대는 서현이 어린 시절 이후 다시 바이올린을 잡은 지 불과 7개월여 만에 성사된 자리라는 점에서 공연 전부터 큰 화제를 모았다.

‘음악을 향한 순수한 열정’이라는 공연 취지에 깊이 공감해 아마추어 협연 제안을 수락했다는 소식이 전해지자, 세계적인 바이올리니스트 김봄소리를 비롯한 음악가들의 격려가 이어졌다.

무대 위 '바이올리니스트' 서현의 재발견. 서현 인스타그램 캡처

클래식 애호가들 사이에서도 “대중 아티스트의 의미 있는 행보가 클래식의 문턱을 낮추는 가교 역할을 한다”는 응원이 쏟아지며 무대에 대한 기대감을 높였다.

서현은 준비 기간 동안 매일 8~10시간에 달하는 강도 높은 연습을 소화하며 무대를 향한 진중한 태도를 보였다. 특히 연주곡으로 선택한 비토리오 몬티의 ‘차르다시(Csárdás)’는 화려한 기교와 급격한 템포 변화가 특징인 난곡으로, 아마추어에게는 매우 과감한 도전이었다.

하지만 서현은 특유의 몰입도와 열정으로 곡을 완주해내며, 이번 무대가 단순한 일회성 이벤트가 아닌 음악을 향한 ‘순수한 도전’이었음을 몸소 입증했다.

무대를 즐기는 순수한 열정을 지닌 서현. 서현 인스타그램 캡처

현장을 찾은 관계자들은 “전공자 수준의 완벽함보다 무대를 즐기는 순수한 열정과 곡을 대하는 태도가 인상적이었다”, “단순한 이벤트성 출연을 넘어 한 명의 연주자로서 곡을 해석하고 완주하려는 의지가 7개월의 시간을 증명하기에 충분했다”며 극찬을 아끼지 않았다.

공연의 대미를 장식한 앵콜곡은 서현의 데뷔곡인 소녀시대의 ‘다시 만난 세계’였다. 오케스트라 선율에 맞춰 바이올린으로 연주되는 익숙한 멜로디에 관객들은 뭉클한 감동을 느꼈으며, 공연장은 이내 기립박수로 가득 찼다.

공연을 마친 서현은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “처음 도전하기로 마음먹었을 때 사실 두려움이 먼저 앞섰던 것 같다”며 “전공자가 아닌 아마추어 공연의 특별 협연자로 제안을 해주셨고 음악을 사랑하는 취미생들의 축제라는 의미를 지닌 공연이었지만 큰 무대에서 첫 바이올린 연주를 과연 잘 해낼 수 있을지 스스로에게 많은 압박과 부담을 느꼈던 것도 사실”이라고 고백했다.

7개월의 여정 속 서현의 노력이 고스란히 보이는 사진. 서현 인스타그램 캡처

서현은 “하지만 이번 공연을 준비하는 과정에서 정말 좋은 분들의 응원과 지지를 받으며 부족한 저 자신에 대한 의심을 조금씩 내려놓고 행복한 마음으로 이 도전에 임할 수 있었다”며 감사의 인사를 전했다.

글과 함께 올라온 사진 중에는 굳은살이 박인 손이 그대로 드러난 모습이 담겨 있어 지금까지 서현이 바이올린 연주에 얼마나 노력을 기울였는지 짐작할 수 있었다.

한편, 이번 공연의 의미는 무대 위 선율에만 머물지 않았다. 서현은 별도의 협연료 없이 재능 기부 형식으로 참여했을 뿐만 아니라, 공연 수익금을 장애인 오케스트라 등 사회적 약자를 위해 기부하기로 뜻을 모아 ‘선한 영향력’을 몸소 실천했다.

예술에 대한 열정과 나눔의 가치를 실현한 서현. 서현 인스타그램 캡처

배우로서의 활동을 넘어 예술에 대한 순수한 열정과 나눔의 가치를 실천한 서현의 도전은 대중 아티스트가 보여줄 수 있는 품격 있는 행보로 기억될 전망이다.

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