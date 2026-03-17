농협주유소…"즉시 가격 인하 조치"

농협은 국제유가가 급등하는 상황에서도 전국 717개 농협주유소(NH-OIL)가 판매가격 상승을 최소화하며 유류가격 안정화 및 소비자 부담 완화에 최선을 다하고 있다. 농협중앙회 제공

농협은 국제유가가 급등하는 상황에서도 전국 717개 농협주유소(NH-OIL)가 판매가격 상승을 최소화하며 유류가격 안정화 및 소비자 부담 완화를 위해 최선의 노력을 하고 있다고 밝혔다.

농협주유소는 유가 급등이 본격화된 3월 첫째주부터 시장 평균 소비자가 대비 리터당 휘발유 41원, 경유 62원 저렴하게 판매하였고, 3월 둘째주에도 시장 평균 대비 휘발유 48원, 경유 60원의 저가 판매를 계속 이어갔다.

다만, 13일 정부의 석유 최고가격제 시행 이후 시장 평균과의 가격 차이가 다소 좁혀졌는데, 이는 3월 초 ① 저가판매로 인한 재고 소진, ② 농촌지역에 주로 위치하여 배달판매량이 많은 농협주유소의 판매방식 때문이라고 밝혔다.

저가판매로 인한 재고소진은 3월 1일부터 12일까지 전년 동기 대비 172% 증가한 물량을 판매함에 따라 2월에 공급받은 저가재고 소진이 시중 대비 빨랐고, 최고가격제 시행 전 높은 가격으로 공급받은 재고가 판매가격 격차 감소에 영향을 미친 것으로 보인다.

또한, 배달판매 비중이 높은 농협주유소는 농촌지역에 주로 위치하여 탱크 회전율이 도심 대비 낮고 배달 차량 및 배달 인력 운용(고정비용)으로 최고가격제 시행 이후 공급가격 인하폭의 영향이 상대적으로 낮은 상황이다.

이에 농협은 최고가격제 시행 이후 판매가격이 오른 20개소에 대해 즉각적인 특별 지원으로 가격 인하 조치를 완료했으며, 상시 모니터링을 통한 이상 가격 징후 대응, 매점매석·가격담합 등 금지행위 적발 주유소에 대한 모든 지원 배제 등을 시행하고 있다.

이러한 조치들은 빠른 속도로 농협주유소의 판매가격 인하에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 앞으로도 농협은 즉각적이며 실질적인 대책을 마련하여 정부의 유류가격 안정화에 적극 동참할 예정이다.

한편, 지난 9일 농협은 정부의 유가안정정책에 발맞추어 자체예산 300억원을 투입한 바 있다. 250억원은 지난 9일부터 한달간 농업용 면세유에 대한 유가보조금이며, 50억원은 농협카드 고객을 위한 리터당 200원 주유할인 캐시백 혜택이다.

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