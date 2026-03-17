“대기 시간만 4시간?” ‘먹통 소동’ 카카오뱅크, 복구됐지만 ‘원인 불명’

카카오뱅크가 17일 오후 3시30분쯤 갑자기 발생한 서비스 접속 불가 오류로 30여분간 애플리케이션이 멈추는 사고가 났다.

접속이 먹통 된 시점에 앱 시작화면에는 1만5000명 수준으로 대기인원이 표시됐는데 이 숫자가 점차 늘어 한때 ‘대기인원 10만명, 예상 대기 시간 3시간 51분’ 등으로 4시간에 육박하는 대기 시간이 떴다. 이후 대기인원은 점차 줄어든 것으로 파악된다.

오후 4시쯤 서비스는 복구됐지만 은행은 아직 오류 원인을 파악하지 못했다고 밝혔다.

앞서 카카오뱅크는 22일 오전 1∼8시 전산시스템 정기 점검으로 앱 접속이 중단된다고 알렸는데, 이번 오류는 이와 무관하다고 전했다. 공모주 청약 등과도 관계 없다고 은행 관계자는 말했다.

사회관계망서비스(SNS) 등에서 카카오뱅크 이용자들은 앱 오류로 당장 처리해야 할 금융 거래가 이뤄지지 않아 불편을 겪었다.

22일 예정된 점검 시간에는 카카오뱅크 계좌 조회 및 이체와 체크카드 결제, 자동화기기 입출금, 타 금융기관을 통한 카카오뱅크 거래, 마이데이터 정보 제공 업무, 인증 서비스 등이 중단된다. 시스템 구성 변경과 전산 장비 업그레이드 등을 포함한 연례 점검이며 작업 진행 상황에 따라 실제 종료 시점은 일부 변동될 수 있다.

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