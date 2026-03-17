'왕사남' 단종이 건넜던 다리, 영도교…현재의 삶과 함께하는 다리 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

서울 청계천의 영도교

영도교 위로 시민들이 지나고 있다.

비운의 어린 왕, 조선왕조 500년 역사에서 가장 안타까운 삶을 살다 간 단종이 현재 관심사다.

단종의 이야기를 다룬 영화 '왕과 사는 남자'가 누적 관객 1300만명을 돌파하며 시민들의 관심이 단종과 관련한 역사적 장소에도 몰렸다.

시민들이 청계천 영도교를 건너고 있다.

청계천의 영도교. 다리에 대한 설명이 게시돼 있다.

서울 청계천의 수많은 다리 중 동묘 벼룩시장과 이어진 청계천에는 1457년, 단종이 왕위를 빼앗기고 영월로 유배를 가기 전 군부인으로 폐위된 부인인 정순왕후의 마지막 배웅을 받은 다리, 영도교(永渡橋)가 있다.

다시는 만나지 못하고 영영 이별한 곳이라 해 영이별다리, 영이별교, 영영건넌다리 등으로 불렀다는 이야기도 전해진다. 영도교에서 멀지 않은 곳엔 단종 비 정순왕후 기념공간도 있다.

정순왕후는 15세에 왕비에 책봉되었으나 단종이 왕위에서 쫓겨나자 3년 만에 폐비가 돼 궁궐 밖으로 쫓겨나 평생을 단종을 그리워하다 82세의 나이로 승하했다.

무심코 지나는 영도교. 지금은 일상의 다리다.

지금도 사람들은 영도교를 건넌다.

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