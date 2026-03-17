미추홀구의회, 제294회 임시회 민생 회복·안전 점검 집중

인천 미추홀구의회가 17∼19일 3일간 일정으로 제294회 임시회를 열고 민생 회복과 안전 점검에 집중한다. 이 기간 동안 각 상임위원회에서는 조례안과 건의안, 동의안 등 주요 안건을 다룬다. 심사를 거친 안건은 19일 제2차 본회의에서 최종 의결된다.

미추홀구의회에 따르면 이번 임시회에서는 의원 대표발의 일부개정조례안 △고문변호사 운영 조례 △지방공무원 여비지급 조례 △행정사무감사 및 조사에 관한 조례 등 총 14건의 안건을 심사·의결할 예정이다. 여기에는 간접흡연 피해방지에 관한 조례도 포함된다.

전경애 의장은 개회사를 통해 “대외적인 경제 여건 악화와 물가 상승으로 구민들이 체감하는 민생의 어려움이 여전히 큰 상황”이라며 “의회와 집행부는 각종 지원사업이 구민들 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 함께 지혜를 모아야 한다”고 말했다.

이어 “구민 삶을 지키는 데 있어 경제적인 안정 만큼 중요한 게 바로 일상의 안전이다. 해빙기를 맞아 건설현장과 주요 사업장에 대한 철저한 점검으로 사고 예방에 총력을 기울여야 할 것”이라고 덧붙였다.

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