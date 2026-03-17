[속보] 李대통령 “경찰 법집행, 정교하고 정의로워야…끊임없이 혁신”

이재명 대통령이 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 2026년 신임 경위·경감 임용식에서 축사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 17일 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 “경찰관의 법 집행 과정은 정교하고, 공정하고, 투명해야 하며 결과는 반드시 정의로워야 한다”고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 충남 아산 경찰대학에서 열린 임용식 축사를 통해 “경찰관 한 사람의 판단과 행동은 국가가 국민에게 행사하는 공권력의 기준이 된다”며 이같이 말했다. 그러면서 “규칙을 지키는 사람이 손해 보지 않고 법 앞에선 지위고하와 관계없이 누구나 평등하다는 헌법 정신을 현장에서 몸소 실천해주길 바란다”고 주문했다.

또 이 대통령은 “끊임없이 변화하고 혁신하는 경찰이 되어주길 바란다”고 언급했다. 그는 “범죄의 양상과 치안 환경은 국경과 기술을 초월하여 날로 복잡해지고 경찰을 향한 우리 국민들의 기대도 커지고 있다”면서 “첨단기술을 적재적소에 도입하고 국가 간 공조, 관계기관 간의 협업을 강화해서 범죄를 선제적으로 예측하고 차단하는 역량을 길러야 한다”고 강조했다.

이어 이 대통령은 “나아가 자치경찰제를 단계적으로 확대해서 시민들과 함께하는 촘촘한 현장형 치안 협력 체계를 만들어 가야 할 것”이라면서 “자랑스러운 여러분의 제복이 국민에게는 안심을 주고 범죄자에게는 두려움을 주는 상징이 될 수 있도록 최선을 다해주길 당부드린다”고 밝혔다.

아울러 이 대통령은 “정부는 전국의 14만 경찰 가족들이 오직 국민만을 바라보며 일할 수 있도록 든든하게 뒷받침할 것”이라면서 “국민을 위한 여러분의 특별한 헌신이 특별한 보상으로 이어지고, 그것이 다시 국민의 안전을 지키는 동력이 될 수 있도록 세심하게 챙기겠다”고 다짐했다.

한편 이 대통령은 선진국 중 최저 수준의 강력범죄 발생률과 높은 수준의 범죄 검거율을 언급하며 “모두 경찰 여러분의 헌신 덕분”이라고 치하했다. 아울러 “우리 경찰은 초국가 스캠 범죄 척결과 범죄 피해 예방을 주도하며 국민 안전에 크게 기여하고 있다”면서 “한국인을 건드리면 패가망신한다는 말이 현실이 되는 것도 바로 경찰 여러분의 활약 덕분에 가능한 일”이라고 평가했다.

또 “경찰의 모든 힘은 오로지 국민의 굳건한 신뢰에서 나온다. 국민에게 사랑받는 경찰보다 강한 경찰이 없고, 국민의 믿음에 부응하는 경찰만큼 빛나는 이름도 없다”면서 “언제나 이 사실을 명심하고, 국민의 사랑과 신뢰를 기반으로 오직 국민을 위해서만 헌신하는 '국민의 경찰'이 되어주기를 바란다”고 덧붙였다.

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