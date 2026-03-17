[영원을 묻는 종교] <1> 인류는 언제부터 영생을 꿈꾸었는가

[영원을 묻는 종교] 목차

<1> 인류는 언제부터 영생을 꿈꾸었는가

<2> 불교가 말하는 삶과 죽음

<3> 성경이 말하는 영생

<4> 기독교 신학의 영생 이해

<5> 통일교 영생론의 인간 이해

<6> 인간은 어떻게 영적 자아를 성장시키는가

<7> 동양 사상이 말하는 삶과 죽음

<8> 인간은 왜 영원을 묻는가.

인류가 오래전부터 던져 온 근원적 질문 가운데 하나가 죽음 이후의 세계다. 인간은 왜 영원을 꿈꾸는가. 죽은 뒤에도 존재한다고 여겨지는 사후세계는 어떤 의미를 지니는가. 이러한 물음은 인간이 육체와 영혼으로 이루어진 존재라는 인식에서 출발해 종교와 철학, 문명의 경계를 넘어 오랫동안 이어져 왔다. 본 시리즈는 이 질문을 따라 인류가 언제부터 내세를 인식하기 시작했는지를 살펴보고, 사후세계를 비교적 구체적으로 설명해 온 불교의 내세관, 기독교의 영생관, 세계평화통일가정연합(옛 통일교)의 영생론, 그리고 유교 전통 속에서의 삶과 죽음에 대한 이해를 차례로 조망하고자 한다. 이러한 탐색을 통해 인간이 왜 영원을 묻는 존재인지, 그리고 인간 삶의 진정한 의미가 무엇인지 다시 생각해 보고자 한다. <편집자주>

삶이 끝나면 모든 것이 사라지는 것인지, 아니면 또 다른 세계가 기다리고 있는 것인지에 대한 질문은 인류 역사만큼이나 오래됐다. 인간은 자신이 유한한 존재임을 자각하는 동시에, 그 유한함을 넘어서는 어떤 의미를 찾고자 했다. 바로 그 지점에서 ‘영생’ 혹은 ‘사후세계’에 대한 사상이 탄생했다.

1925년 하워드 카터가 투탕카멘 미라와 황금 가면이 들어 있던 관을 열고 미라를 조사하고 있다. 고대 이집트에서는 영혼이 사후에도 존재한다고 믿어 시신을 미라로 만들어 보존했다. 출처: Wikimedia Commons(Public Domain)

고고학 연구는 이러한 흔적이 이미 선사시대 무덤에서 나타난다는 사실을 보여준다. 구석기 시대 유적에서는 죽은 이를 단순히 버리지 않고 일정한 자세로 매장한 흔적이 발견된다. 때로는 무덤 속에 도구나 장신구를 함께 묻어 두기도 했다. 이는 죽은 뒤에도 어떤 형태의 삶이 계속될 것이라는 믿음이 존재했음을 짐작하게 한다. 인류가 문명을 이루기 훨씬 이전부터 인간은 이미 죽음 이후의 세계를 상상하고 있었던 셈이다.

고대 이집트 문명은 사후세계에 대한 가장 체계적인 관념을 남긴 문명 가운데 하나다. 이집트인들은 인간에게 육체와 영혼이 함께 존재한다고 믿었으며, 죽은 뒤에도 영혼이 계속 살아간다고 생각했다. 그래서 죽은 이를 미라(mummy)로 만들어 육체를 보존하고, 무덤 속에 다양한 부장품을 함께 묻었다. ‘미라’라는 말은 페르시아어 mūm(방부용 수지)에서 유래해 아랍어 mūmiyā, 중세 라틴어 mumia, 영어 mummy로 이어진 표현이다. 한국어 ‘미라’는 일본어 ‘미이라(ミイラ)’를 거쳐 정착한 말로 알려져 있다.

이러한 사후세계 신앙은 1922년 영국 고고학자 하워드 카터가 발견한 투탕카멘 왕의 무덤에서도 잘 드러난다. 이집트 왕가의 계곡에서 거의 훼손되지 않은 채 발견된 이 무덤에는 황금 가면과 장례 용품 등 수천 점의 유물이 함께 묻혀 있었는데, 이는 죽은 이후의 삶을 준비하려 했던 고대 이집트인의 믿음을 보여주는 대표적인 사례로 꼽힌다.

메소포타미아 문명에서도 사후세계에 대한 관념이 등장한다. 인류가 남긴 가장 오래된 서사시 가운데 하나인 ‘길가메시 서사시’는 인간이 영원한 생명을 갈망하는 이야기를 담고 있다. 친구의 죽음을 목격한 길가메시는 죽음을 피할 수 있는 방법을 찾기 위해 여행을 떠난다. 결국 그는 영생을 얻지 못하지만, 그 여정 자체가 인간이 영원한 삶을 꿈꾸어 왔음을 보여준다. 죽음은 인간에게 두려움의 대상이었지만 동시에 철학적 질문의 출발점이기도 했다.

동양에서도 사후세계에 대한 다양한 사상이 나타났다. 중국 고대 사상에서는 조상 숭배 전통이 중요한 역할을 했다. 조상은 후손의 삶을 지켜보는 존재로 여겨진 것이다. 이러한 인식은 인간의 삶이 육체의 죽음으로 완전히 끝나는 것이 아니라는 생각과 연결되어 있었다. 고대 중국의 도교 전통에서는 인간이 수양을 통해 장생(長生)과 불사(不死)에 이를 수 있다는 믿음도 등장했다.

이처럼 문화와 시대는 달랐지만, 인류는 공통된 질문을 품어 왔다. 인간은 왜 영원을 꿈꾸는가. 단순히 죽음에 대한 공포 때문일까. 아니면 인간 존재의 깊은 곳에 ‘영원을 향한 어떤 본성’이 자리하고 있기 때문일까. 종교와 철학은 이 질문에 서로 다른 방식으로 답해 왔다. 어떤 전통은 인간 영혼의 불멸을 말했고, 또 다른 전통은 윤회나 해탈의 개념으로 삶과 죽음의 관계를 설명했다.

과학 역시 죽음 이후의 세계에 전혀 관심을 두지 않았던 것은 아니다. 20세기 이후 의학과 뇌과학의 발전과 함께 심정지 상태에서 살아난 사람들의 경험을 조사하는 임사체험(Near-Death Experience) 연구가 이루어졌고, 죽음 직전 인간의 뇌 활동을 분석하려는 시도도 이어졌다. 일부 연구에서는 심장이 멈춘 뒤에도 짧은 시간 동안 뇌에서 강한 전기 활동이 나타난다는 사실이 관찰되기도 했다. 그러나 이러한 현상들이 곧바로 사후세계의 존재를 입증하는 것은 아니다. 과학은 기본적으로 관찰과 측정, 반복 가능한 실험을 통해 사실을 확인하는 학문이기 때문이다.

죽음 이후의 세계는 현재의 과학적 방법으로 직접 관찰하거나 재현하기 어려운 영역에 속한다. 그렇다고 해서 사후세계의 가능성을 완전히 부정할 수 있는 것도 아니다. 인간 의식의 본질조차 아직 충분히 밝혀지지 않았기 때문이다. 결국 죽음 이후의 세계는 과학이 아직 풀지 못한 질문이자, 인류가 오랫동안 종교와 철학을 통해 탐구해 온 중요한 영역으로 남아 있다.

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