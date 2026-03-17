“사랑해도 잠은 따로?”…英 이혼 47% 부른 ‘코골이’의 비극

코골이가 단순한 잠버릇을 넘어 부부 관계와 건강을 동시에 위협할 수 있다는 조사 결과가 나왔다. 심한 경우 이혼의 원인으로까지 이어지는 것으로 나타났다.

영국 매체 데일리메일은 의료 서비스 기업 32Co와 에어로 헬스가 이혼 경험자 2000명을 대상으로 조사한 결과를 인용, 응답자의 약 47%가 배우자의 코골이를 이혼 사유 중 하나로 꼽았다고 보도했다.

특히 수면무호흡증처럼 수면 중 호흡이 멎는 질환까지 동반될 경우 상황은 더 심각해진다. 조사에서 코골이나 수면 장애를 겪은 이들 가운데 약 75%는 ‘각방 생활’을 경험했으며, 이 중 85%는 코골이가 이혼의 직접적인 원인이 됐다고 답했다.

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전문가들은 같은 침실을 쓰지 않게 되면 자연스럽게 대화와 신체적 접촉이 줄어들고, 이는 감정적 거리로 이어질 수 있다고 지적한다. 개인 건강을 넘어 관계 전반에 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

국내 조사에서도 비슷한 흐름이 확인된다. 필립스코리아가 실시한 설문에서 응답자의 36.4%는 건강관리에서 가장 중요한 요소로 ‘수면’을 꼽았고, 약 90%는 수면이 신체·정신 건강에 필수적이라고 답했다. 그러나 실제로 수면에 만족하는 비율은 28.8%에 그쳤고, 70% 이상이 수면 중 불편을 겪고 있었다. 주요 원인으로는 불면증, 코골이, 수면무호흡증 등이 지목됐다.

또한 동거인이 있는 응답자 중 41.5%는 상대의 수면 상태가 관계에 영향을 준다고 답했고, 절반 이상은 수면의 질을 위해 각방을 선택한 것으로 나타났다.

한편 전문가들은 코골이가 심해질 경우 단순한 소음 문제가 아니라 질환의 신호일 수 있다고 강조한다.

특히 ▲거의 매일 반복되는 심한 코골이 ▲수면 중 숨이 막히거나 헐떡이는 증상 ▲기상 직후 두통 ▲충분히 자도 지속되는 피로 ▲예민함·우울감 증가 ▲기억력 저하 및 집중력 감소 ▲반복되는 혈압 상승 등의 증상이 동반된다면 수면무호흡증을 의심할 수 있다. 이 같은 상태를 방치하면 고혈압, 심장질환, 뇌졸중 등으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다.

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