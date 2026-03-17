대구 동구, 지역산업 맞춤형 일자리창출사업 공모 선정

대구 동구는 대구시가 주관한 ‘지역산업 맞춤형 일자리창출사업’ 공모에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.

이에 동구는 1억8000만원의 사업비를 확보하는 등 전년 대비 50% 늘어난 예산을 바탕으로 지역 맞춤형 일자리 사업을 본격 추진한다.

올해 사업은 전문 인력 양성 교육과 취업 연계 기업 지원을 결합한 융합형으로 운영한다. 교육 과정은 유망 의료 산업에 맞춘 ‘첨단의료 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)∙의료기기 규제과학(RA) 실무 인력 양성’에 집중하고, 교육 시간도 126시간에서 156시간으로 전년 대비 대폭 확대해 전문성을 한층 강화한다.

기업 지원의 일환으로 의료기기 개발 기업 5개사를 대상으로 국내 인허가 인증도 지원한다. 인허가 획득에 필요한 제반 비용을 기업당 최대 800만원까지 지원하는 게 핵심이다.

대구 동구는 이 사업을 통해 20명 이상의 취업 성공이 목표다. 특히 증액된 예산을 투입해 교육의 질을 높이는 것은 물론 기업의 인허가 획득 지원을 병행함으로써 지난해보다 뚜렷한 고용 창출 효과를 이끌 계획이다.

김태운 동구청장 권한대행은 “지난해 평가 ‘S등급’ 달성과 이번 공모 선정 및 예산 증액은 구 일자리 정책의 우수성을 입증한 결과”라며 “앞으로도 지역 산업 수요에 부합하는 핵심 인재를 체계적으로 양성해 기업은 우수한 인력을 얻고, 구직자는 양질의 일자리를 찾는 ‘활력 넘치는 일자리 중심 도시, 동구’를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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