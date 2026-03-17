민주당 강원도의원 출마 예정자 ‘갑질 논란’…공천 배제 탄원 접수

다가오는 6·3지방선거에서 더불어민주당 소속으로 강원도의원에 출마할 예정인 전 원주시의회 의원이 과거 시의원 재직시설부터 최근까지 공무원들을 탄압하고 시민을 상대로 갑질을 일삼았다는 주장이 제기됐다.

더불어민주당 강원도당 로고. 민주당 도당 제공

해당 인사는 과거 잘못에 대해서는 정중하게 사과 뜻을 전달했다며 시민 이익에 부합하는 일이라고 생각해 무리하게 행동했던 것 같다고 해명했다. 기회가 닿는다면 공무원들에게 재차 사과하겠다고 했다.

17일 민주당 강원도당에 따르면 최근 도당 공천관리위원회와 중앙당 윤리심판원에는 전 원주시의회 의원 A씨를 공천에서 배제해달라는 익명 탄원서가 접수됐다.

탄원인은 “A씨는 과거 시의원 재직 시절부터 공무원 탄압과 갑질로 악명이 높았던 사람”이라며 “이미 원주시청 공무원노동조합으로부터 공식적인 공천 배제 요청을 받았을 만큼 공직사회 기강을 흔들었던 인물”이라고 주장했다.

이어 “지금까지도 전직 의원 지위를 이용해 민간단체와 공무원에게 부당한 압력을 행사하는 행태를 반복하고 있다”고 지적했다.

탄원인은 외압 사례로 지난해 열린 원주 만두축제와 관련된 일을 예로 들었다. 그는 “만두축제에서 벌어들인 수익금을 사회복지법인에 전달하는 기부금 전달식이 열렸는데 A씨가 정당한 대표자인 B씨를 참석하지 못하게 해 달라고 담당 공무원에게 압력을 행사했다”며 “전직 의원 지위를 이용해 공무원을 압박한 것”이라고 목소리를 높였다.

이어 “시의원 시절 시 노조의 거센 반발을 사고도 지금까지 아무런 죄책감 없이 동일한 수법으로 공무원을 겁박하고 민간인을 탄압하고 있는 것”이라며 “이런 인물에게 도의원이라는 더 큰 권력을 쥐어주는 것은 면죄부를 주는 것과 다름없다”고 강조했다.

그러면서 “도당 공천관리위는 상습적 갑질 전력자가 도민의 대표가 되는 불상사가 생기지 않도록 이번 공천에서 즉각 배제해주길 촉구한다”고 힘줘 말했다.

당사자로 지목된 A씨는 세계일보와 통화에서 “과거 일로 4년 전 공천에서 배제된 것은 사실”이라며 “이후 공무원 노조에 정중하게 사과의 뜻을 전했다”고 해명했다.

이어 “시민 이익에 부합하는 일이라고 생각해 무리하게 행동한 것도 사실이지만 개인에게 상처를 주려는 의도는 아니었다”며 “이번 선거와 관계없이 기회가 닿는다면 공무원 노조를 포함한 원주시 공무원들에게 사과하겠다”고 고개를 숙였다.

만두축제 외합 의혹은 사실이 아니라고 했다. 그는 “당시 행사 대표자로 나온 인물은 임기가 끝난 사람이었다”며 “회장이 바뀐 만큼 신임 회장이 그 역할을 해야 하지 않겠냐고 담당 공무원에게 조언한 것”이라고 말했다.

민주당 도당 공천관리위와 중앙당 윤리심판원은 A씨를 상대로 사실 여부를 확인한 뒤 징계여부와 공천배제 등을 논의할 방침이다. 결과는 이달 말 나올 전망이다.

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