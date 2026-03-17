티빙-웨이브 오리지널 콘텐츠 맞교환…티빙서 ‘피의 게임’, 웨이브서 ‘친애하는X’ 본다

온라인동영상서비스(OTT) 티빙과 웨이브가 각사 핵심 오리지널 콘텐츠를 서로 제공하는 방식의 협력에 나섰다. 양사는 17일 이러한 내용의 콘텐츠 상호 공급 계획을 밝혔다.

양사는 전날부터 일부 대표 프로그램을 공개했다. 티빙에서는 웨이브 유명 예능 ‘사상검증구역: 더 커뮤니티’가 공개됐고, 웨이브에서는 티빙 인기 예능 ’여고추리반’ 시즌1∼3을 선보였다. 양사는 이를 시작으로 매주 월요일 주요 오리지널 작품을 순차적으로 교차 공개할 계획이다.

티빙은 ‘여고추리반’ 시리즈를 비롯해 tvN 드라마 ‘비밀의 숲’ 스핀오프 ‘좋거나 나쁜 동재’, 글로벌 브랜드관 진출작으로 화제를 모은 ‘친애하는 X’, 학원물 드라마 ‘피라미드 게임’ 등을 웨이브에서 공개한다.

웨이브는 서바이벌 예능 ‘피의 게임’ 시즌1∼3 등을 티빙에서 순차적으로 선보인다.

양사는 지난해부터 결합 상품을 출시하며 협력 폭을 넓혀왔다. 티빙·웨이브를 함께 이용하는 ‘더블 이용권’, 티빙·웨이브·디즈니+를 묶은 ‘3팩’ 등 번들 요금제를 출시한 데 이어 이번에는 콘텐츠 교류로 협력 범위를 확대한 것이다.

양사 관계자는 “각 플랫폼을 대표하는 강력한 IP를 상호 공급해 협력 시너지를 높이고 국내 OTT 생태계에 활력을 더할 것”이라며 “앞으로 드라마, 예능, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 오리지널 콘텐츠를 지속적으로 상호 업데이트할 예정”이라고 밝혔다.

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