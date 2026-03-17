'9세 연하와 결혼' 남창희, 초호화 예식 루머 입 연다

방송인 남창희가 결혼 뒷이야기를 밝힌다. 남창희는 지난달 서울 장충동 신라호텔에서 9세 연하 여성과 결혼했다.

남창희는 오는 18일 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'의 '웃음 공무원' 특집에 방송인 붐, 문세윤, 김선태(구 충주맨)와 함께 게스트로 출연한다.

결혼 후 첫 예능으로 '라디오스타'를 선택한 남창희는 장인어른의 결혼 반대에 부딪혔던 당시 상황을 회상한다.

그는 자신의 유튜브 활동 덕분에 반대 분위기가 달라져 결혼에 골인할 수 있었던 사연을 전한다.

특히 남창희는 세간의 이목을 끌었던 신라호텔 초호화 결혼식 루머에 대해서도 해명에 나선다.

남창희는 연예계 생활에 대한 솔직한 심경도 전한다.

그는 과거 최고의 MC를 꿈꿨으나 현재는 '촛불처럼 가늘고 길게 가는 연예인'이 자신의 추구미라고 밝히며, 무엇보다 '생존이 목표'라는 현실적인 고백을 내놓는다.

이 밖에도 남창희는 결혼과 동시에 '딸 바보'를 예약하게 된 사연을 공개한다.

<뉴시스>

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