프랑스 프리미엄 조제식 노발락, 유튜브 263만 육아 채널 ‘엔조이커플’과 콘텐츠 협업… 게움 심한 아기 위한 ‘AR’ 제품 소개

프랑스 프리미엄 조제식 브랜드 노발락(Novalac)이 구독자 263만 명을 보유한 유튜브 육아 채널 ‘엔조이커플’과 콘텐츠 협업을 진행하며 자사의 컴포트 라인 제품 ‘노발락 AR’을 소개했다.

이번 콘텐츠는 엔조이커플 채널에 게재된 쌍둥이 남매 ‘강이·단이’의 100일 잔치 기념 영상에 포함됐다. 영상에서 엔조이커플 부부는 두 아이가 출생 초기 수유 후 게움 증상으로 어려움을 겪었다고 밝히며, 노발락 AR을 도입하게 된 경험을 전했다.

엔조이커플 부부는 영상에서 수유 시 게움 증상으로 고민이 있었다고 설명했다. 이어 노발락 AR을 사용했고, 사용 후 변화를 경험했다고 언급했다.

노발락 AR은 프랑스 프리미엄 조제식 브랜드 노발락의 컴포트 라인 제품으로, 위 내 점도를 증가시키고 위 배출을 촉진하는 듀얼 설계를 적용한 것이 특징이다. 회사 측은 관련 고민이 있는 보호자층의 관심을 받고 있다고 밝혔다.

노발락 AR은 유연한 수유 전환이 비교적 용이하다는 점으로도 소개됐다. 엔조이커플 부부는 영상을 통해 “노발락은 증상이 괜찮아지면 노발락의 영양 라인과 같이 퐁당 수유하거나 아예 갈아타도 돼서 되게 쉽다”고 언급하며, 기존 영양식과 병행하거나 전환하기 용이하다는 점을 강조했다.

이번 협업 콘텐츠는 부모들이 실제로 공감할 수 있는 '게움 고민' 이라는 육아 사례와 함께 제품을 소개하는 형식으로 구성됐다. 엔조이커플은 쌍둥이 남매 강이·단이의 성장기를 기록해 오며 263만 명의 구독자를 보유한 국내 육아 유튜브 채널로, 관련 시청자층을 확보하고 있다.

노발락 관계자는 "이번 엔조이커플과의 협업을 통해 노발락 AR이 실제 육아 현장에서 게움으로 고민하는 많은 부모에게 실질적인 도움이 될 수 있다는 것을 알릴 수 있게 됐다"며, "앞으로도 아기의 건강한 성장을 위한 과학적으로 설계된 프리미엄 조제식을 지속적으로 선보일 것"이라고 전했다.

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