옛 제주성 원형 성곽 일부 발견

조선시대 제주목 읍성인 제주성지(濟州城址)에서 제주성 원형 성곽 일부가 처음 발견됐다.

17일 제주도세계유산본부에 따르면 최근 제주시 이도1동 소재 제주성지 석축 긴급 복구공사 과정에서 그간 수목에 가려져 왔던 제주성 원형 성곽 일부를 발견했다.

제주성지 석축 긴급 복구공사 과정에서 발견된 제주성 원형 여장시설과 미석(받침돌). 제주도세계유산본부 제공

발견된 시설은 성곽 상부에 몸을 숨기기 위해 쌓은 여장시설과 전체 성곽의 남측에 위치한 미확인 구간 약 84m다. 온전하지 않지만 형태는 확인할 수 있을 정도로 남아 있다. 제주성의 여장시설은 그간 사진 자료만 남아있다가 실제로 확인된 것은 이번이 처음이다.

제주성은 조선 태종 11년(1411년) 축조 기록 이후 여러 차례 증·개축됐으나, 일제강점기 제주항 개발(1925~1928년) 과정에서 성곽석이 매립재로 사용되며 크게 훼손됐다.

이후 도시 개발로 성벽 원형 확인이 어려웠으나, 이번 발견으로 제주성 성곽의 학술적 가치 제고와 향후 복원·연구의 중요한 계기를 마련했다.

제주성은 조선시대 제주목을 대표하는 주성으로, 현재 원형대로 남아 있는 곳은 기념물로 지정된 오현단 남쪽의 성곽 170m 정도다. 성곽 외벽의 높이는 지형에 따라 3.6~4.3m, 체성의 너비는 5.3~6.9m이며, 성문의 흔적은 찾아 볼 수 없다.

도는 새롭게 확인된 여장시설은 정밀조사한 뒤 전문가 자문을 거쳐 보존과 관리방향을 마련할 계획이다.

제주성지(제이각) 석축 긴급복구공사는 이달 중 완료할 예정이다. 붕괴된 석재 정비, 잡목 제거, 안전 펜스 설치 등 안전 관련 시설 정비를 마무리한다.

김형은 도 세계유산본부장은 “이번 발견은 제주성의 원형을 복원할 수 있는 중요한 단서”라며 “학술적 연구와 보존을 통해 제주성의 역사적 가치를 널리 알리고 도민 안전과 문화유산 보호를 동시에 달성하겠다”고 말했다.

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