현대차·기아, 엔비디아 ‘레벨2↑자율주행 기술’ 일부 차종에 선제적 적용

지난해 10월 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 정의선 현대차그룹 회장, 이재용 삼성그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 치킨 회동을 하는 모습. 뉴스1

현대차그룹이 자율주행, 소프트웨어중심차(SDV) 등 미래 모빌리티 분야에서 엔비디아와 전략적 협업을 확대하고, 엔비디아가 보유한 ‘레벨2 이상 자율주행 기술’을 일부 차종에 선제적으로 적용할 예정이다.

현대차그룹은 자체적인 SDV 역량과 엔비디아의 자율주행 기술력을 결합해 차세대 자율주행 솔루션 공동개발에 착수한다고 17일 밝혔다.

이날 현대차그룹에 따르면 현대차·기아는 중장기적으로 레벨4 로보택시까지 아우르는 자율주행 협력 체계를 구축한다.

양사 간 협업 확대는 자율주행 기술 내재화에 속도를 내기 위한 전략적 결정이라고 현대차그룹은 강조했다.

구체적으로 현대차그룹은 ‘엔비디아 드라이브 하이페리온(NVIDIA DRIVE HYPERION)’을 도입해 자율주행 레벨2부터 레벨4까지 확장할 수 있는 통합 아키텍처(설계구조)를 구축하기로 했다.

하이페리온은 고성능 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 센서, 카메라 등 자율주행에 필수적인 하드웨어를 묶은 표준 설계구조다.

현대차그룹은 자사에 최적화된 SDV 아키텍처를 개발할 수 있을 것으로 기대된다.

인공지능(AI) 내재화 측면에서도 엔비디아와의 전략적 협업은 도움이 될 전망이다.

아울러 현대차그룹은 엔비디아가 보유한 광범위한 데이터, AI 기술을 적극 활용해 그룹 전반에서 얻은 데이터를 단일 학습 파이프라인으로 통합할 계획이다.

파이프라인이란 명령어, 그래픽 등을 처리하는 컴퓨터의 데이터 처리 구조로, AI 기반 슈퍼컴퓨터는 하나의 거대한 파이프라인을 통해 수많은 양의 데이터를 동시에 처리할 수 있다.

김흥수 현대차그룹 글로벌전략조직(GSO) 담당 부사장은 “엔비디아와의 파트너십 확대는 현대차그룹이 지향하는 ‘안전하고 신뢰할 수 있는’ 자율주행 기술을 구현하기 위한 중요한 모멘텀이 될 것”이라며 “그룹 전반에 걸친 원팀 협력체계를 바탕으로 레벨 2 이상의 자율주행 기술부터 레벨 4 로보택시 서비스까지 차별화된 기술 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 말했다.

리시 달 엔비디아 자동차 부문 부사장은 “현대차그룹이 보유한 차량 엔지니어링 기술력에 엔비디아의 컴퓨팅·AI 기술을 결합해 안전하면서도 지능적인 자율주행 시스템을 구축하고 있다”며 “자율주행 레벨 2 이상의 첨단운전자 보조 기능(ADAS)부터 로보택시까지 두 회사의 협업을 이어가겠다”고 말했다.

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