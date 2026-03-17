“이젠 말하겠다”…황대헌, 빙상계 판 엎을 ‘폭탄발언’ 초읽기

한국 쇼트트랙 국가대표 황대헌이 긴 침묵을 깨고 ‘메가톤급’ 발언을 꺼내들지 관심이 집중되고 있다. 그가 입을 여는 순간, 그간 쌓여온 여러 이야기들이 한꺼번에 수면 위로 떠오르며 적지 않은 파장이 뒤따를 것이라는 관측이 나온다.

2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회가 16일 캐나다 몬트리올에서 사흘간의 일정을 마치고 폐막했다. 이 대회를 끝으로 4년마다 찾아오는 동계올림픽 시즌도 사실상 마무리됐다. 이번 대회는 사실상 올림픽 시즌의 마지막 무대였다.

쇼트트랙 황대헌이 지난달 14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 확보한 후 태극기를 두르며 기뻐하고 있다. 밀라노=뉴스1

대표팀 역시 대회를 끝으로 길었던 시즌을 마무리하고 귀국길에 오르게 됐다. 그리고 자연스럽게 황대헌의 입에 시선이 모이고 있다.

앞서 황대헌은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 끝난 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 의미심장한 메시지를 던졌다. 당시 그는 자신을 둘러싼 여러 논란에 대해 구체적인 언급을 피하면서도 복잡한 심경을 드러내 눈길을 끌었다.

황대헌은 “저를 둘러싼 여러 이야기들 속에서 사실이 아닌 부분들까지 기정사실처럼 받아들여지는 상황을 지켜보며 마음이 무거웠다”고 속내를 털어놨다. 이어 “더 늦기 전에 바로잡을 부분은 바로잡고 솔직하게 돌아보는 시간이 필요하다고 느꼈다”고 전했다.

이 메시지는 빙상계에 큰 파장을 불러왔다. 황대헌이 언급한 ‘바로잡을 부분’이 무엇인지, 그리고 언제 어떤 방식으로 자신의 생각을 밝힐지에 대한 궁금증이 쏟아진 것.

그간 황대헌은 자신을 둘러싼 여러 논란에 대해 대부분 말을 아끼는 태도를 보여왔다. 불필요한 논쟁에 휘말리기보다 경기력으로 답하겠다는 듯 묵묵히 훈련과 대회에 집중해 왔다.

실제로 국제대회 일정이 이어지는 동안 그는 외부 논란에 대한 언급을 최대한 자제하며 선수로서의 역할에 집중했다.

하지만 올림픽 이후 남긴 SNS 메시지는 이전과는 결이 달랐다. 직접적인 설명은 없었지만, 언젠가는 자신의 생각을 정리해 밝히겠다는 의지를 분명히 드러냈기 때문이다.

빙상계 일각에서는 황대헌이 세계선수권 이후 자신의 입장을 정리해 밝힐 가능성에 무게를 두고 있다. 시즌이 끝난 만큼 더 이상 미룰 이유가 없다는 시각도 적지 않다.

만약 황대헌이 실제로 입을 열게 된다면, 그동안 이어져 온 여러 논란과 상황에 대한 자신의 시각을 보다 구체적으로 밝힐 것으로 보인다.

이 과정에서 그동안 외부에 알려지지 않았던 이야기들이 공개될 가능성도 배제할 수 없다.

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