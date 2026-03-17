인순이 "주한미군 아버지 원망…다른 모습으로 태어나"

가수 인순이가 주한미군 출신 아버지와 한국인 어머니를 원망했다고 말했다.

그는 지난 16일 방송한 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서 4살 연하 남편을 최초 공개했다.

인순이는 집에 있는 그림을 보여주며 "철모는 우리 아버지를 연상시키기도 한다"고 했다.

그는 "아버지가 군인이셨다"며 "그 옛날에 쉽지 않은 사랑을 해서 인정받지 못했다"고 말했다.

인순이는 "물론 나한테도 인정받지 못했다. 나도 사랑하고 결혼하고 아이도 낳다 보니까 이젠 사랑의 무모함에 대해 알게 되더라"라고 덧붙였다.

그는 "누군가를 향한 사랑이 누가 막을수록 더 열정적으로 사랑하게 되는 것 같다"며 "이젠 부모님의 사랑이나 힘든 마음을 이해할 수 있을 것 같다"고 말했다.

인순이는 "당시엔 왜 두 양반이 서로 사랑해서 날 다른 모습으로 여기 태어나게 했을까 생각했었다"고 했다.

그는 "조금 더 일찍 부모님 마음을 이해했으면 내가 편했을 텐데"라고 말했다.

<뉴시스>

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