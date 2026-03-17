‘최대실적’ SK하이닉스, 직원 연봉도 ‘대박’…1년새 7000만원 뛰어 역대 최대

SK하이닉스 직원들의 지난해 평균 연봉이 전년 대비 60% 가까이 상승하며 2억원에 근접한 것으로 나타났다. 최태원 SK그룹 회장은 지난해 SK하이닉스에서 47억5000만원을 연봉으로 받았다.

SK 하이닉스 본사 모습. 뉴시스

17일 SK하이닉스 사업보고서에 따르면 지난해 직원 평균 급여는 1억8500만원이었다. 이는 SK하이닉스 역대 최고치이자, 전년 평균인 1억1700만원 대비 58.1% 증가한 수준이다.

지난해 고대역폭 메모리(HBM) 등 인공지능(AI) 메모리 시장 주도권으로 사상 최고 실적을 달성하면서 직원들의 연봉도 올라간 것으로 풀이된다. 지난해 R&D 투자는 전년 2024년 4조9544억원에 비해 1조7781억원, 35.9% 증가한 규모로 기존 최고 기록을 경신했다.

최태원 SK그룹 회장은 지난해 SK하이닉스에서 급여 35억원, 상여 12억5000만원 등 47억5000만원을 받았다. 곽노정 최고경영자(CEO)는 급여 15억4000만원, 상여 26억9500만원 등 총 42억3900만원을 받았다.

직원 수도 늘었다. 지난해 전체 직원 수는 3만4549명으로 전년(3만2390명) 대비 2159명(6.7%) 증가했다. 같은 기간 직원들의 평균 근속 연수도 13.3년에서 13.4년으로 소폭 증가했다.

실적 개선에 따른 주가 상승으로 개인 투자자도 크게 늘었다. 지난해 말 기준 SK하이닉스 소액주주는 118만6328명으로 100만명을 넘어섰다. 지난해 말 기준 118만6328명으로 전년도 말(78만867명)과 비교해 40만5461명 늘어난 수치다.

SK하이닉스는 주주환원 정책도 강화하고 있다. 올해 초 2025 회계연도 배당금을 주당 3000원으로 책정해 총 2조1000억원 규모의 배당을 실시하기로 했다. 또 지분율 2.1%에 해당하는 자사주 1530만주 전량을 소각하기로 결정했다.

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