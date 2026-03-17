“우린 여전히 한국에서 온 촌놈”…BTS, 컴백 다큐 예고편 나왔다

그룹 방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 과정을 담은 다큐멘터리 영화가 베일을 벗었다.

BTS의 소속사 빅히트 뮤직은 17일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정규 5집 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’ 제작기를 담은 다큐멘터리 ‘BTS: 더 리턴(BTS: THE RETURN)’의 트레일러를 공개했다.

공개된 영상에는 지난 월드투어 현장과 멤버들의 전역 순간, 미국 로스앤젤레스에서 진행된 신곡 송라이팅 세션 등이 담겼다. 과거와 현재를 교차하며 앞으로의 방향성을 고민하는 멤버들의 모습이 중심을 이룬다.

방탄소년단(BTS)의 컴백 다큐멘터리 영상. 넷플릭스

멤버들은 영상에서 “유행하는 것들이 달라지고 계속 똑같은 것을 할 순 없다”, “변화를 주려면 지금밖에 없다”라고 말하며 컴백을 앞둔 상황에서의 고민을 드러냈다. 이어 “우리가 여전히 한국에서 온 촌놈이라는 사실”이라고 말하며 팀의 출발점과 정체성을 다시 짚었다.

트레일러는 한국 전통 민요 ‘아리랑’ 선율을 배경으로 구성됐다. 여기에 “당연하게 돌아와야 할 곳에 왔다고 생각한다”, “우리만이 연출할 수 있는 장면일 수도 있지 않을까”라는 내레이션이 더해졌다. 7명의 멤버가 한자리에 모여 아이디어 회의, 녹음, 촬영을 진행하는 장면과 일상적인 순간들도 함께 담겼다.

‘BTS: 더 리턴’은 오는 27일 넷플릭스를 통해 공개된다. 연출은 다큐멘터리 ‘팝 역사상 가장 위대한 밤’으로 2025 그래미 어워드 ‘베스트 뮤직 필름’ 부문과 프라임타임 크리에이티브 아츠 에미 시상식 3개 부문 후보에 오른 바오 응우옌 감독이 맡았다.

한편 BTS는 앨범 발매(20일) 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 컴백 공연을 연다. 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지