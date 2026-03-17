전국 미세먼지로 뒤덮여…낮 최고 19도, 일교차 15도 안팎

중국 랴오닝성 산불 등의 영향으로 17일 대기 중 미세먼지가 많겠다.



이날 수도권과 강원영서, 충청과 호남 등 영남과 제주를 제외한 전국 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준으로 높겠다. 영남도 아침부터 늦은 오후까지는 대부분 지역 미세먼지가 나쁨 수준이겠다.

미세먼지 비상저감조치가 발령된 17일 서울 중구 시청역 앞에서 마스크를 쓴 시민이 발걸음을 옮기고 있다.

전날 먼지가 빠져나가지 않은 상황에서 국내에서 발생한 먼지가 추가되면서 미세먼지 농도가 높을 것으로 보인다. 오후부터는 중국 랴오닝성 산불 때문에 발생한 미세먼지도 유입되겠다.



수도권과 충남은 전날 오후 4시까지 일평균 초미세먼지(PM2.5) 농도가 50㎍/㎥를 초과한 데 이어 이날도 50㎍/㎥를 넘을 것으로 예상되면서 초미세먼지 비상저감조치가 시행됐다.



미세먼지 다(多)배출 사업장 가동률이 조정되며 건설 공사장 날림먼지 억제 조처가 시행된다. 공공·행정기관 차량 2부제도 실시된다.



간밤 기온이 떨어지며 이날 아침 내륙을 중심으로 가시거리를 1㎞ 미만으로 떨어뜨리는 안개가 발생했는데, 평소였으면 기온이 오르며 안개가 소산하겠지만 이날은 대기 중 먼지가 많아 낮에도 옅은 안개(박무)나 먼지 안개(연무)가 남아있는 곳이 있겠다.



이날 아침 기온은 대부분 지역에서 영하로 내려갔다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 3.0도, 인천 2.6도, 대전 2.2도, 광주 4.5도, 대구 5.1도, 울산 6.3도, 부산 9.8도다.



한낮 기온은 12∼19도까지 오르겠다.



낮 기온이 큰 폭으로 오르면서 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 나타나겠다.

<연합>

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