이수근 “무속인 母 만나면 올해 운세 물어”

개그맨 이수근이 무속인 어머니와의 일화를 전했다.
16일 방송된 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에는 사람들의 맹신과 편견이 고민이라는 무속인이 등장해 MC 서장훈, 이수근을 만났다.
이날 40년 차 무속인 사연자가 등장했다. 10대에 신내림을 받았다는 사연자는 "무당이라고 하면 사람들이 날 무서워하고 어려워한다. 때로는 너무 맹신한다. 내 능력을 이용하는 사람들 때문에 고민"이라고 밝혔다.
이어 "사소한 결정까지 나한테 하라는 거다. 너무 부담된다. 일상에서는 주관적인 선택일 수 있고, 우연의 반복일 수 있는데"라고 했다.
그러면서 "평범하게 지내고 싶은데 자꾸 나한테 답을 얻으려 한다"라고 고민을 토로했다.
이수근 무속인인 어머니를 언급하며 공감했다. 그는 "나도 옛날에 엄마한테 가면 안부를 안 물어보고 '나 올해 어때?' 이랬다"며 "이것도 하나의 상담가라고 생각한다"고 전했다.
그러면서 "미래를 예언할 수는 없다. 미래를 전부 맞히면 내가 힘들면 안 됐던 것 아닌가"라며 "너무 힘들 때 엄마한테 전화하면 '진짜 좋아질 거야' 하는데 이런 말에 위안을 받았다"라고 했다.
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