“나는 모범운전자·현금 자산”…김동연의 ‘필승론’

김동연 경기도지사가 자신을 ‘모범운전자’, ‘현금 자산’에 빗대어 6·3 지방선거를 앞두고 경쟁력을 강조했다.

김 지사는 16일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “(당내 경쟁 후보들은) 다 훌륭한 분들로 우리 당의 큰 자산”이라며 이같이 말했다.

김동연 경기지사. 달달캠프 제공

그는 “추미애 의원은 개혁 자산, 한준호 의원은 미래 자산이고 권칠승 의원과 양기대 전 의원은 합리적이고 훌륭하다”며 “저는 현금 자산이다. 바로 쓸 수 있고 큰 성과를 낼 수 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “경기도 인구가 1430만명으로 대한민국 인구의 28%가 살고 있다. 초보 운전자나 난폭 운전자가 아니라 능력 있는 모범운전자가 경기도를 이끌어야 한다. 행정력과 정치력을 함께 갖춘 사람이 도지사가 돼야 한다”고 말했다.

경선 판세를 두고는 “이번 선거는 거의 경선이 본선이고 대통령 국정 지지율이 높아 국민의힘은 상당히 지리멸렬한 상태”라고 평가했다.

또 경선 경쟁 후보들에 대해선 “벅차거나 껄끄러운 후보는 없다. 최선을 다하면 좋은 결과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

김 지사는 도내 최대 현안으로 교통 문제를 꼽으며 “광역철도망 구축이 가장 중요하다. 지하철 5호선 연장과 인천 2호선의 김포·고양 연장 추진, GTX-C 노선 문제 해결 등이 필요하다”고 말했다.

그는 “이번 지방선거에서 민주당 후보들이 수도권에서 함께 당선되는 것이 중요하다”며 “서울·인천·경기 세 후보가 결정되면 수도권 공동 공약을 내고 광역권 문제를 함께 해결하는 모습을 보여줄 것”이라고 전망했다.

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