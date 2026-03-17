“경기도가 하면 대한민국 표준”…김동연, 기후정책 타운홀미팅

“경기도가 하면 대한민국 표준이 됩니다.”

김동연 경기도지사가 16일 시흥시 근로자종합복지관에서 타운홀 미팅을 열고 경기도의 기후정책 실천을 강조했다.

김동연 경기지사가 16일 시흥시에서 ‘도민과 함께하는 기후정책 타운홀 미팅’을 진행하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 “지난 4년간 도는 국내외적으로 기후정책에 앞장섰고, 진심이었다”며 도의 기후정책을 실천·참여·대한민국 표준의 세 가지로 정의했다.

실천에는 민선 8기 신재생에너지 생산이 사례로 꼽혔다. “(그동안 생산한) 약 1.7GW는 화력발전소 3개 또는 원전 2기에 맞먹는 양”이라며 “대한민국에서 최초로 기후보험을 만들어 1423만 도민이 보험에 가입됐고, 이미 수만 명이 혜택을 보고 있다”고 설명했다.

참여에 대해서는 기후행동 기후소득, 탄소중립추진단, 기후도민총회 등이 거론됐다. “기후행동을 실천하면 포인트를 지급하는 기후행동 기회소득에 많은 분이 참여하고 있고, 신재생에너지를 만들면 그것으로 주민들의 소득을 드리는 경기RE100 소득마을도 있다”고 말했다.

표준과 관련해선 경기도 정책의 전국 확대가 언급됐다. “경기도가 민선 8기 때 했던 정책 중에서 국민주권정부가 전국으로 확대하겠다면서 채택한 것들이 꽤 여러 개가 있다”며 “경기RE100마을을 햇빛소득마을로 확대하겠다고 했고, 기후보험도 전국으로 확산하겠다고 했다”고 강조했다.

이날 타운홀미팅에는 탄소중립 도민추진단, 기후행동 기회소득 참여자, 기후보험 상담콜센터 팀장, 안성시 소동산마을(RE100 소득마을) 이장, 기후테크 스타트업 대표 등이 참석했다.

행사에선 도내 대학생 100명으로 꾸려진 기후행동 캠퍼스 리더 발대식도 함께 열렸다. 이들은 12월까지 핵심 기후정책인 '기후행동 기회소득' 사업 홍보 등에 참여한다.

타운홀 미팅을 마친 뒤 참석자들은 ‘경기 햇빛 자전거길 1호’ 준공식에 참여했다. 이 길은 자전거도로 위에 태양광 설비를 설치해 그늘을 만들고, 동시에 전기를 생산하는 경기도형 재생에너지 사업이다.

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