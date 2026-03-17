5만석 규모 ‘K-아레나’ 용역 착수…광명시, 유치 타당성 조사

경기 광명시가 5만석 규모의 초대형 공연·스포츠 복합시설 ‘광명 K-아레나’ 유치를 위한 청사진을 제시한다.

16일 광명시에 따르면 이날 시청에서 열린 ‘유치 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역’ 착수보고회에선 글로벌 문화·관광 거점 도약을 위한 논의가 오갔다.

박승원 광명시장(가운데)이 16일 시청에서 열린 용역 착수보고회에서 발언하고 있다. 광명시 제공

이번 용역은 광명시흥 3기 신도시의 18만㎡ 부지에 돔 형식의 아레나를 조성하기 위한 구체적인 계획을 세우기 위해 마련됐다. K-아레나의 방향성과 운영계획, 건축 기본 구상, 수익 모델 및 사업 실현성 확보 방안 등이 담긴다.

시는 오는 10월 용역을 마무리하고 구체적인 최종 기본계획을 수립할 예정이다. 이어 광명 K-아레나를 K-팝을 대표하는 국가대표 시설로 계획할 방침이다. 해외 유명 가수의 내한공연과 국가대표 축구팀 경기, e스포츠 대회 등 다양한 문화·스포츠 행사에 활용하게 된다.

아레나 주변에는 시민체육시설, 호텔·쇼핑몰 등 상업·편의시설을 조성해 관람·체험·여가가 결합한 복합 엔터테인먼트 공간을 만든다.

광명시흥 3기 신도시는 KTX 광명역과 신설 예정 전철역 등 광역 교통망을 갖추고 있다. 인천국제공항 접근성도 뛰어나 대형 국제행사 개최에 유리한 입지 조건을 갖췄다고 시는 설명했다.

이에 시는 신도시 조성 단계부터 아레나를 중심으로 문화·경제 기능을 결합한 도시계획을 추진한다는 계획도 내놨다.

박승원 시장은 “광명시는 중·대형 복합 공연장 아레나 건립이라는 국정과제 도출과 동시에 유치를 체계적으로 준비해 왔다”며 “축적된 추진 기반과 교통·입지 경쟁력을 바탕으로 유치에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

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