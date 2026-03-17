'변요한♥' 티파니, 혼인 신고 후 신혼 일상…왼손 반지 포착

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 변요한과 혼인 신고 후 신혼 일상을 공유했다.

티파니는 15일 소셜미디어에 "로스팅된 헤이즐넛 프린세스 케이크는 완벽하다(roasted hazelnut princess cake perfection)”는 글과 함께 사진을 공개했다.

티파니 영. 인스타그램 캡처

공개된 사진에는 티파니가 자신의 이름이 새겨진 텀블러를 들고 셀카를 찍는 등 평화로운 일상을 즐기는 모습이 담겼다.

특히 사진 속 티파니의 왼손 네 번째 손가락에 끼워진 반지가 포착돼 눈길을 끌었다.

한편 티파니와 변요한은 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전해 화제를 모았다.

두 사람은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

두 사람은 공개 연애 2개월만인 지난달 27일 혼인신고를 하고 법적 부부가 됐다. 결혼 일정은 확정되지 않았으며, 간소한 결혼식을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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