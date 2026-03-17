'변요한♥' 티파니, 혼인 신고 후 신혼 일상…왼손 반지 포착

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 변요한과 혼인 신고 후 신혼 일상을 공유했다.
티파니는 15일 소셜미디어에 "로스팅된 헤이즐넛 프린세스 케이크는 완벽하다(roasted hazelnut princess cake perfection)”는 글과 함께 사진을 공개했다.
공개된 사진에는 티파니가 자신의 이름이 새겨진 텀블러를 들고 셀카를 찍는 등 평화로운 일상을 즐기는 모습이 담겼다.
특히 사진 속 티파니의 왼손 네 번째 손가락에 끼워진 반지가 포착돼 눈길을 끌었다.
한편 티파니와 변요한은 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전해 화제를 모았다.
두 사람은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.
두 사람은 공개 연애 2개월만인 지난달 27일 혼인신고를 하고 법적 부부가 됐다. 결혼 일정은 확정되지 않았으며, 간소한 결혼식을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
<뉴시스>
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