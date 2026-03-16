특검 ‘尹 관저 이전’ 첫 강제수사

3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병) 수사에서 규명되지 않은 의혹들을 넘겨받은 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 16일 윤석열정부의 ‘대통령 관저 이전’ 의혹과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원을 겨냥한 전방위 압수수색에 나섰다. 종합특검팀이 지난달 25일 수사를 개시한 이후 첫 강제수사다.

2차 종합특검팀이 '관저 이전 의혹'과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 국회 의원회관 내 윤 의원 사무실 앞에서 의원실 관계자가 통화하고 있다. 연합뉴스

김지미 특검보는 이날 오후 브리핑에서 윤 의원의 서울 강남구 자택과 여의도 국회의원회관 사무실, 경남 창원시 지역사무실 등에 검사와 수사관들을 보내 압수수색영장을 집행했다고 밝혔다. 영장에는 윤 의원이 직권남용 권리행사방해 등 혐의 피의자로 적시된 것으로 전해졌다.



관저 이전 특혜 의혹은 종합건설업 면허가 없는 건설업체 21그램이 2022년 윤석열 전 대통령 취임 후 대통령관저를 서울 한남동으로 옮기는 과정에서 이전·증축 공사 수의계약 등 특혜를 받았다는 내용이 골자다.



21그램은 윤 전 대통령의 부인 김건희씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠의 사무실 설계·시공 등을 맡은 업체다.



윤 전 대통령이 2022년 대선에서 당선된 직후엔 다른 업체가 공사를 먼저 의뢰받았으나, 같은 해 5월쯤 돌연 공사업체가 21그램으로 바뀐 것으로 조사돼 특혜 논란이 일었다.



이 의혹을 앞서 수사한 김건희 특검팀(특검 민중기)은 지난해 12월 수사 결과 발표 브리핑에서 윤석열 대통령직인수위원회 청와대이전태스크포스(TF) 팀장을 맡았던 윤 의원이 21그램에 특혜를 주는 데 관여했다고 발표했다.

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