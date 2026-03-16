조폐공사, 국민 아나운서 ‘이금희’ 명예 홍보대사로 위촉

한국조폐공사는 지난 13일 서울 화폐제품판매관에서 대한민국 대표 방송인 이금희 아나운서를 명예 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

조폐공사는 이금희 아나운서가 가진 특유의 따뜻하고 신뢰감 있는 목소리와 전 세대를 아우르는 친근한 이미지가 신뢰를 최우선으로 하는 공사의 가치와 부합하여 홍보대사로 위촉했다고 설명했다.

13일 서울 화폐제품판매관에서 열린 한국조폐공사 명예홍보대사 위촉식에서 성창훈 사장(왼쪽)과 이금희 아나운서가 기념 촬영을 하고 있다.

이금희 아나운서는 라디오와 TV 프로그램을 통해 국민과 소통하며 깊은 유대감을 형성해왔고, 특히 중장년층부터 청년층까지 폭넓은 신뢰와 지지를 받고 있다. 현재 KBS 라디오 ‘사랑하기 좋은 날 이금희입니다’와 EBS ‘한국기행’에서 방송활동을 하고, 유튜브 채널 ‘마이금희’를 운영하고 있다.

조폐공사는 이번 홍보대사 위촉을 계기로 이금희 아나운서의 대중적 신뢰도와 친근한 이미지를 활용해 공사의 주요 공익적 가치에 대해 소개하고, 다양한 연령층과의 접점을 확대해 나갈 예정이다.

이금희 아나운서는 “신뢰의 상징인 한국조폐공사의 홍보대사가 되어 기쁘다”며 “우리가 매일 쓰는 화폐 속에는 수많은 이야기와 문화가 담겨 있다. 조폐공사의 가치와 다양한 매력을 국민에게 따뜻하게 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

성창훈 사장은 “이금희 아나운서의 안정적이고 품격 있는 소통 능력이 공사의 브랜드 신뢰도를 한 차원 높여줄 것으로 기대한다”며 “다양한 홍보활동을 통해 국민과 소통하고 신뢰를 쌓아나갈 것”이라고 말했다.

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