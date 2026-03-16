지방선거 거버넌스 후보 1차 협약식 개최

거버넌스센터는 16일 ‘2026년 전국 동시 지방선거 거버넌스 후보 1차 협약식’을 개최하고, ‘정책 중심 선거’와 ‘주민주권 자치분권 혁신’에 힘을 모았다.

거버넌스센터에 따르면 이날 국회 도서관 강당에서 열린 행사에는 기초단체장과 광역의원, 기초의원 등 6.3 지방선거 출마 예정 정치인들이 참석했다.

16일 ‘2026년 전국 동시 지방선거 거버넌스 후보 1차 협약식’에서 참석자들이 협약서를 작성한뒤 기념 촬영하고 있다. 좌로 부터 장승희 전 구리시의회 의원, 이형용 거버넌스센터 이사장, 심 온 전 사회적협동조합 다같이 이사장, 안승남 전 구리시장. 송동근 기자

이들은 행사에서 ‘주민주권 거버넌스 후보 협약서’를 작성하고 정책 중심 선거를 약속했다.

경기 구리시에서는 시장 출마를 준비하는 안승남 전 구리시장(현 거버넌스센터 분권자치실천연대 공동대표)이 참석했다.

이와 함께 경기도의원 출마를 준비하는 장승희 전 구리시의회 의원(전 구리거버넌스분권연대 공동대표), 구리시의원 출마를 준비하는 심 온 전 사회적협동조합 다같이 이사장(구리거버넌스분권연대 운영위원)도 함께 참석했다.

안 전 시장은 “이번 거버넌스 후보협약이 지방선거에서 정책 경쟁으로 전환되는 계기가 되길 바란다”며 “정책 거버넌스가 널리 퍼지길 기대한다”고 밝혔다.

한편 ‘거버넌스 지방정치대상’은 올바른 자치 분권 활동을 발굴·전파·확산할 목적으로 제정된 상이다.

안 전 시장은 재임 시절인 2021년 제3회 거버넌스지방정치대상주민생활편익증진 부문 ‘우수상’에 이어 2022년 제4회 사회경재활력부문 ‘최우수상’을 받았다.

거버넌스센터 관계자는 “후보의 지방정치관련 2회 연속 수상은 ‘주민주권 자치분권’ 행정을 펼쳐온 남다른 노력으로 볼 만하다”고 평가했다.

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