현대건설, 이탈리아 위빌드와 인프라·에너지 사업 협력

현대건설이 유럽 인프라 기업과 협력해 대형 인프라와 미래 에너지 사업 확대에 나선다.

현대건설은 16일 글로벌 건설사 위빌드(Webuild)와 대형 인프라 및 양수발전 등 에너지 사업 협력을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식은 지난 13일(현지시간) 이탈리아 로마 위빌드 본사에서 열렸다.

이탈리아 로마에 위치한 위빌드 본사에서 이한우 현대건설 대표이사(오른쪽), 피에트로 살리니 위빌드 대표이사가 지난 13일(현지시간) '대형 인프라 및 양수발전 등 에너지 사업 협력에 관한 전략적 업무협약' 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 현대건설 제공

위빌드는 철도, 터널, 댐, 수력발전 등 대형 엔지니어링 프로젝트에 강점을 가진 글로벌 인프라 건설기업이다. 유럽과 북미, 호주 등 선진 시장에서 사업을 확대해 왔으며 미국 건설 전문지 ENR이 발표한 세계 건설사 순위에서도 상위권을 기록하고 있다.

양사는 이번 협약을 계기로 유럽과 북미 등 선진 시장뿐 아니라 아시아·태평양, 중동 지역까지 협력 범위를 확대할 계획이다. 고속철도와 공항 등 사회기반시설 사업과 함께 양수발전을 포함한 에너지 사업을 공동 추진하고 프로젝트별 합작법인 설립도 검토하기로 했다.

양수발전은 하부 댐의 물을 상부 댐으로 끌어올린 뒤 낙하시켜 전기를 생산하는 방식으로 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있는 기술로 주목받고 있다.

현대건설 관계자는 “위빌드와 전략적 파트너십을 통해 선진국 중심의 해외시장 확대에 나설 것”이라며 “미래 에너지 사업인 양수발전 분야에서도 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

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