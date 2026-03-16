상명대 인문사회융합인재양성사업단, 은평구 평생학습관과 교육 협력 강화 업무협약 체결

상명대학교 인문사회융합인재양성사업단이 은평구 평생학습관과 업무협약(MOU)을 맺고 교육 협력을 강화한다.

상명대 인문사회융합인재양성사업단은 지난달 25일 은평구 미래교육센터에서 은평구 평생학습관과 온라인 교육 콘텐츠 공유 및 교육 프로그램 공동 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

사진=상명대학교 제공

이번 협약식에는 상명대 인문사회융합인재양성사업단 권기환 단장(글로벌경영학과 교수)과 은평구 평생학습관 권찬호 관장(은평구 미래교육센터장)을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석하여 협약서에 서명하고 향후 협력 방안에 대해 논의했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 사업단이 개발한 온라인 교육 콘텐츠를 은평구 평생학습관에 제공하고, 해당 콘텐츠를 활용해 공동으로 교육 프로그램을 운영하는 등 교육 협력을 추진하기로 했다. 또 교육 콘텐츠를 활용하기 위해 학습관리시스템(LMS) 협력을 진행해 교육 운영 효율성을 높이고 지역사회 평생교육 활성화에도 기여할 계획이다.

양 기관은 이번 협약이 양 기관이 보유한 교육 자원을 상호 공유함으로써 교육 역량을 강화하고 학습자 만족도를 높이기 위해 추진됐다고 설명했다. 또 우수한 교육 콘텐츠를 기반으로 지역사회 교육 기회도 확대하고, 4차 산업혁명 시대에 필요한 융합형 인재 양성에 기여하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

사업단은 이번 협약을 계기로 지역사회 교육기관과의 협력 네트워크를 확대하고, 대학이 보유한 교육 콘텐츠와 교육 역량을 활용하여 지역 기반 평생학습 생태계 조성과 교육 협력 모델 구축을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

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