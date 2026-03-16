한국외대, 네이버클라우드와 손잡고 AI 인재 양성·스마트캠퍼스 구축한다

한국외국어대학교는 13일 서울캠퍼스 대학본부 회의실에서 네이버클라우드와 인공지능(AI) 기반 교육·연구 혁신, AI 스마트캠퍼스 구축 등 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

사진=한국외국어대학교 제공

양 기관은 이번 협약을 통해 서로 보유한 기술과 인프라, 교육 역량을 바탕으로 AI 인프라를 활용하고, 스마트캠퍼스를 구축하면서 공동 연구, 인재 양성 등을 추진한다. 또 이를 통해 AI 분야 혁신 생태계를 조성하고 상호 발전을 도모할 계획이다.

협약에 따라 양 기관은 △AI 인프라 구축 및 대학 AI 전환 지원 △AI 기반 스마트캠퍼스 구축 △AI 공동연구 및 기술 협력 △AI 중심대학 사업 참여 및 관련 프로그램 공동 추진 △AI 전문 인재 양성 및 산학 인력 교류 △AI 교육 및 연구 생태계 확산 △기타 양 기관의 발전을 위한 산학협력사업 수행 등 AI 분야 전반에 걸쳐 다양한 협력을 추진할 예정이다.

특히 이번 협약을 통해 대학 교육 및 연구 환경에 AI 기반 기술을 적극 도입하고, 산학협력을 기반으로 한 공동 연구와 교육 프로그램을 확대함으로써 AI 전문 인재 양성과 미래형 스마트캠퍼스 구축에 기여할 것으로 기대된다.

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강기훈 한국외대 총장은 “네이버클라우드와의 협력은 AI 기반 스마트캠퍼스와 미래형 교육·연구 환경을 함께 만들어 가는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “언어·지역·인문 기반의 글로벌 지식과 AI 기술을 결합하여 다양한 분야에서 새로운 가치를 창출하는 모범적인 산학협력 모델로 발전하기를 기대한다”고 밝혔다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “이번 협력을 통해 AI 기술이 실제 교육과 연구 현장에 활용되는 혁신 생태계를 조성할 것으로 기대한다”며 “네이버 제2사옥인 1784와 같이 한국외대 또한 AI와 클라우드를 기반으로한 혁신의 테스트베드가 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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