용인에 국내 최대규모 호수공원 생긴다

경기 용인시가 480㏊에 이르는 국내 최대 규모의 호수공원을 조성한다. 수원 광교호수공원의 2배가 넘는 이 수변공원은 용인에 들어서는 대규모 반도체 산업단지와 신도시의 휴식·문화 공간으로 활용될 예정이다.



16일 용인시가 공개한 계획안에 따르면 호수공원은 처인구 이동읍의 이동저수지 일대 수변 공간과 송전천 산책로 등을 연결해 조성된다.



수도권 최대 규모인 이동저수지는 1972년 준공된 농업용 시설이다. 저수량만 2094만t에 달한다. 일대에서 바라보는 낙조는 뛰어난 경관을 자랑한다.



공원 조성을 위해 시는 처인구 이동읍 송전리·어비리 일대 483만6261㎡(약 147만평)를 도시공원으로 지정하는 내용을 ‘2035 용인시 공원녹지기본계획’과 ‘2040 용인도시기본계획’에 반영했다. 계획안들은 10만㎡ 이상 대규모 공원 조성을 규정한 관련 법에 따라 경기도의 승인을 기다리고 있다.



이동호수공원 예정지 중 호수 면적은 269만7762㎡(약 82만평)에 이른다. 주변 땅도 213만8499㎡(약 65만평)로 18홀 골프장 2개를 합한 것보다 크다. 국내 최대 호수공원인 광교호수공원(202만5000㎡)의 약 2.4배 규모다.



시는 저수지 하단에 수상 스포츠와 경관을 즐길 수 있는 스포츠·레저 공간을 갖출 계획이다.



또 육상 공간에는 복합문화센터, 다목적 체육시설, 온실정원, 호수 카페 등 문화시설을 비롯해 숲속 휴게시설과 수목원, 야영장 등 체류형 휴양시설 건설을 검토 중이다.



아울러 이동호수공원을 주변 송전천과 진위천 산책로와 연결해 초대형 수변공원으로 확장한다는 구상이다. 현재 이동저수지 둘레는 13㎞, 송전천·용덕사천 산책로는 8.5㎞로 두 곳을 연결하면 산책과 자전거를 즐길 수 있는 대규모 친수 공간으로 거듭난다.

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