노동부, 청년 회계사 연이어 숨진 ‘삼정회계법인’ 기획감독 착수

최근 3개월 동안 소속 회계사 2명이 잇달아 숨지는 일이 발생한 회계법인 삼정KPMG에 대해 고용노동부가 기획감독에 착수했다.

노동부는 삼정KPMG에 대해 이달 12일부터 기획감독에 들어가 노동관계법 전반과 관련된 사항을 집중 점검하고 있다고 16일 밝혔다. 삼정KPMG에서는 소속 30대 회계사가 지난해 11월에 이어 이달 6일에도 숨지는 일이 발생했다.

관련해 최근 감사 시기와 맞물린 장시간 노동이 사망의 원인이라는 주장이 제기됐다. 이달 숨진 회계사는 현장 감사와 실무를 총괄하는 역할을 한 것으로 전해졌다. 온라인에서는 같은 팀 직원들이 감사 보고서 기한을 맞추기 위해 야근한 것으로 알려져 업무 강도를 둘러싼 비판 목소리가 커지고 있다.

해당 법인은 재량 근로시간제 및 선택적 근로시간제를 시행하고 있다. 과도한 업무량으로 주 80시간 이상 근무하는데도 실제 연장근로 시간을 입력하지 못하는 등 편법 운영이 있었다는 의혹도 나왔다.

노동부는 감독에서 재량·선택적 근로시간제 운영의 적정성, 포괄임금 오남용 여부, 휴가·휴게·휴일 부여 등을 전반적으로 살필 계획이다. 감독 과정에서 법 위반 사항이 확인되는 경우 엄정 조치할 방침이다.

권창준 노동부 차관은 “장시간 노동 관행을 바로잡아 청년 전문직을 포함한 모든 일하는 사람의 건강한 근로환경 조성에 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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