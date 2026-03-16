“업계 최대 수준의 라면 상품 구성”…이마트24, ‘K-푸드랩 명동점’ 오픈

이마트24가 18일 외국인 쇼핑 성지인 서울 명동 상권에 K푸드는 물론 K뷰티·K팝 등 K콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있는 특화 점포 ‘K-푸드랩 명동점’을 선보인다고 16일 밝혔다.

K-푸드랩 명동점은 지역의 새 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 회색 톤의 도심 건물 사이에서 강렬한 오렌지 컬러로 시각적 대비를 강조하고, 면발의 곡선을 형상화한 대형 오브제를 건물 전면에 설치해 이색적인 외관을 완성했다.

이마트24 특화점포 ‘K-푸드랩 명동점’. 이마트24 제공

K-푸드랩 명동점은 총면적 약 39평 규모로 1층은 K뷰티와 K팝 굿즈 등을 만날 수 있는 K콘텐츠층, 2층은 편의점 업계 최대 규모의 라면을 한눈에 볼 수 있는 ‘라면 아카이브’와 라면 취식 공간으로 구성됐다.

외국인 관광객을 위한 환전 키오스크와 택스프리 시스템도 함께 마련해 편리한 쇼핑 환경을 제공한다.

특히 2층은 높이 약 2.8m 규모의 대형 ‘라면 아카이브 월’에 편의점 업계 최대 수준의 라면 상품 구성을 빼곡히 진열하고, 김치와 분식 등과 함께 라면을 즐길 수 있는 K-푸드존을 마련해 한국식 라면 문화를 체험할 수 있도록 했다.

이마트24는 앞으로도 다양한 카테고리를 기반으로 한 새로운 형태의 특화매장을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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