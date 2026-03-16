포항시, 경북 로봇산업 발전 위한 산·연·관 초광역 협력체계 구축

포항시가 경북도, 구미시, 그리고 지역 로봇 기업 및 연구기관과 함께 로봇산업을 미래 핵심 전략산업으로 육성하기 위한 ‘산·연·관 초광역 협력 체계’ 구축에 본격 나섰다고 밝혔다.

시는 16일 안전로봇실증센터에서 ‘경북 로봇산업 발전 산·연·관 공동선포식’을 개최했다.

포항시는 16일 안전로봇실증센터에서 ‘경북 로봇산업 발전 산·연·관 공동선포식’을 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 행사는 경북도와 포항시, 구미시 등 지자체와 지역 로봇기업 그리고 한국로봇융합연구원이 협력해 경북권 로봇산업 생태계를 활성화하고 경북을 로봇산업 핵심 거점으로 육성하기 위한 의지를 공식화하고자 마련됐다.

이날 선포식에는 박시균 경북도 메타AI과학국장, 이상엽 포항시 일자리경제국장, 남병국 구미시 첨단산업국장, 강기원 한국로봇융합연구원장과 김현진 퓨전이엔씨 대표 및 박종훈 뉴로메카 대표 등 포항·구미 지역 로봇 기업 대표들이 대거 참석해 발전 방안을 공유했다.

발표 세션에서 한국로봇융합연구원은 ‘지역 로봇 기업 발전 전략’을 통해 핵심 부품 국산화와 현장 실증 강화를 골자로 한 로드맵을 제시하며 경북권 로봇산업의 자생력 확보 방안을 내놓았다.

특히 이날 행사에서는 지역 로봇산업의 핵심 구심점이 될 ‘포항AI로봇기업협의회’를 공식 출범했다.

협의회는 기술 교류와 공동 연구개발(R&D) 등 기술 혁신을 주도하며, 포항이 글로벌 로봇 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 민간 차원의 네트워크 역할을 수행할 예정이다.

참여 기관들은 ‘경북 로봇산업 발전 공동선언문’을 통해 ▲로봇 기업 성장 지원 협력체계 강화 ▲휴머노이드·AI·첨단제조 중심의 산업 생태계 조성 ▲글로벌 경쟁력 강화 ▲로봇 분야 국가 첨단전략산업 특화단지 조성 등을 위해 공동 노력하기로 합의했다.

이상엽 일자리경제국장은 “이번 선포식은 경북 로봇산업이 휴머노이드와 AI를 중심으로 도약하는 의미 있는 출발점”이라며, “포항은 세계적인 연구 역량과 철강·이차전지 등 로봇 실증에 최적화된 산업 현장을 보유한 도시”라고 강조했다.

이어 “출범한 포항AI로봇기업협의회가 지역 성장의 중심축이 되길 기대하며, 산·연·관 협력을 바탕으로 포항을 대한민국 로봇산업의 메카이자 고부가가치 자율제조 산업도시로 도약시키겠다”고 말했다.

한편 포항시는 이번 선포식을 계기로 유관 기관과의 파트너십을 공고히 하는 한편 철강 산업으로 쌓아온 제조 역량을 첨단 로봇산업으로 확장해 ‘K-로봇 산업의 메카’로 육성하는 데 행정력을 집중할 방침이다.

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