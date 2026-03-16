경찰, 대통령 질타에 남양주 스토킹 살인사건 부실 대응 감찰

이재명 대통령이 남양주 스토킹 살인사건에 대한 당국의 대응을 질타하자 경찰이 감찰조사에 나섰다.

경찰청 감찰담당관실은 16일 “경찰의 부실 대응에 대해 즉시 감찰조사에 착수했다”며 “전반적인 사건처리 과정에 대해 신속하게 조사하고 그 결과에 따라 엄정하게 조치할 예정”이라고 밝혔다.

서울 서대문구 경찰청 모습. 연합뉴스

경찰 관계자는 이날 정례간담회에서도 “피의자에 대한 강력한 조치가 있었으면 하는 아쉬움이 있다”며 “피해를 막지 못한 점에 대해 깊은 유감의 말씀을 드린다”고 전했다.

지난 14일 경기 남양주시 오남읍에서는 위치추적 전자장치(전자발찌)를 착용한 40대 남성 A씨가 사실혼 관계였던 20대 여성을 살해한 사건이 발생했다. 피해자는 경찰의 보호조치 대상이었고 스마트 워치도 차고 있었지만 범행을 막지 못했다. A씨의 구속영장 신청이 예정된 상황이라 스토킹 위험성 등을 따져보는 재범위험성 평가도 이뤄지지 않았다.

이 대통령은 이에 대해 “관계당국의 대응이 더뎠고 국민의 눈높이에 한참 미치지 못했다”며 책임자 감찰을 지시했다.

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