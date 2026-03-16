美 주요 시상식 휩쓴 K컬처… 매기 강 “한국인에 상 바친다” [케데헌 오스카도 수상]

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(‘케데헌’)가 황금빛 오스카를 품에 안았다. 주제가 ‘골든(Golden)’처럼 반짝이는 밤이었다.



15일(현지시간) 오후 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 이 작품은 장편애니메이션상과 주제가상을 거머쥐며 2관왕에 올랐다. 올해 초 골든글로브 시상식과 지난달 그래미 수상에 이어 오스카까지 석권하며, K팝과 애니메이션을 결합한 작품의 글로벌 돌풍을 금빛 피날레로 장식했다.

K팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받으며 2관왕에 올랐다. 영화를 기획한 매기 강 감독(왼쪽 사진)과 주제가 ‘골든(Golden)’을 작곡·공동작사한 이재가 각각 장편 애니메이션상과 주제가상을 받을 뒤 트로피를 들어보이고 있는 모습. 로스앤젤레스=AFP연합뉴스

‘케데헌’은 디즈니·픽사 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’ 등 대형 스튜디오의 쟁쟁한 작품과 경쟁해 장편애니메이션상을 차지했다. 영화를 연출한 매기 강 감독은 무대에 올라 장편애니메이션상 트로피를 받은 뒤 “저와 같은 모습을 한 분들께, 이런 영화에서 우리의 모습을 보게 되기까지 너무 오랜 시간이 걸려 죄송하다”며 “하지만 저는 지금 이 자리에 있고, 이는 다음 세대는 이토록 오래 기다리지 않아도 된다는 것을 의미한다”고 말했다. 그러면서 “이 상을 한국 그리고 전 세계에 계신 모든 한국인에게 바친다”고 벅찬 목소리로 말했다. 공동 연출자 크리스 애플한스 감독은 “음악과 이야기는 문화와 국경을 넘어 사람들을 연결한다”며 “전 세계 젊은 예술가들에게 당신들의 이야기를 들려 달라고 말하고 싶다”고 했다.



주제가 ‘골든’은 ‘씨너스: 죄인들’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘아이 라이드 투 유’ 등과 경쟁해 주제가상을 차지했다. K팝 장르 노래가 아카데미 주제가상을 받은 것은 이번이 처음이다. 이 곡을 만들고 부른 싱어송라이터 이재는 공동 작사가 마크 소넨블릭, 작곡가 IDO(곽중규·이유한·남희동), 24(서정훈)와 함께 무대에 올라 대표로 트로피를 받았다. 그는 눈물을 글썽이며 “어릴 때는 K팝을 좋아한다고 놀림을 받았는데 지금은 모두 한국어 가사 노래를 부르고 있다. 정말 자랑스럽다”고 말했다. 이어 “이 상은 성공이 아니라 굴하지 않는 힘에 관한 상”이라고 강조했다.

지난해 6월 공개된 ‘케데헌’은 글로벌 누적 시청 5억회를 돌파하며 ‘오징어 게임’ 시리즈를 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 최고 흥행 기록을 세웠했다. 영화 음악 역시 큰 인기를 끌었으며, ‘골든’은 미국 빌보드 ‘핫100’과 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱100’에서 모두 1위를 기록했다.



잎서 이 작품은 올해 초 골든글로브 시상식에서 장편애니메이션상과 주제가상을 받은 데 이어 지난달 그래미 어워드에서 K팝 최초로 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(시각매체용 최우수 노래) 부문을 수상했다. 수상 레이스의 종착지인 오스카에서도 이변 없이 수상에 성공하며 주요 시상식을 사실상 석권했다.

K팝 황금기 활짝 연 ‘골든’ 열창 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 K팝 걸그룹 ‘헌트릭스’ 역할을 한 레이 아미(왼쪽부터), 이재(EJAE), 오드리 누나가 주제곡 ‘골든(Golden)’을 열창하고 있다. 로스앤젤레스=AP연합뉴스

이날 시상식 축하 공연에서는 극 중 걸그룹 헌트릭스의 보컬을 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 ‘골든’을 열창했다. 가창에 앞서 무대에는 ‘헌터스 만트라’의 한국어 판소리 구절(“어둠을 밝히려 우리 노래 부르리라 / 굳건한 이 소리로 이 세상을 고치리라”)이 울려 퍼졌다. 영화 속 장면을 연상케 하는 저승사자들의 퍼포먼스로 시작해 한국 전통 악기 연주와 무용 공연으로 이어지며 아카데미 시상식 현장을 한국 전통문화로 물들였다. 이어진 헌트릭스의 라이브 공연 중 객석의 리어나도 디캐프리오, 에마 스톤, 귀네스 팰트로 등 할리우드 스타들이 응원봉을 흔드는 모습이 카메라에 포착되며 현장은 마치 K팝 콘서트장을 방불케 하는 분위기를 연출했다.



이재는 이날 넷플릭스를 통해 “공연 도입부에 한국 전통 음악이 나왔다는 점이 특히 자랑스럽다”며 “미국에서 자란 한국계 미국인으로, 어릴 때는 음식이나 문화 때문에 괴롭힘을 당할까 봐 한국인으로서의 모습을 조금 숨기고 싶어 하기도 했지만 지금은 한국인의 정체성이 정말 자랑스럽다”고 전했다.

한편 이날 시상식의 하이라이트인 작품상은 영화 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 차지했다. 이 작품으로 폴 토마스 앤더슨 감독이 감독상·각색상을, 숀 펜이 남우조연상을 수상했다. 이 밖에도 편집상·캐스팅상까지 총 6개 부문을 휩쓸며 올해 아카데미 최다 수상작이 됐다. 오스카 역대 최다인 16개 부문 후보에 올라 작품상에 도전했던 라이언 쿠글러 감독의 ‘씨너스: 죄인들’은 남우주연상(마이클 B 조던)과 각본상, 음악상, 촬영상 4개 부문을 챙겼다. 여우주연상은 영화 ‘햄넷’의 제시 버클리에게, 여우조연상은 영화 ‘웨폰’의 에이미 매디건에게 돌아갔다. 국제장편영화상은 요아킴 트리에르 감독의 ‘센티멘탈 밸류’에 돌아갔다

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