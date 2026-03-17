삼성SDI, 글로벌 ESS 진출 가속화

삼성SDI가 미국 에너지 기업과 1조5000억원 규모의 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급계약을 맺었다. 조 단위 대형 계약을 잇달아 수주하면서 글로벌 ESS 사업 확대에 속도를 내는 모습이다.

삼성SDI는 미주 법인인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 현지 에너지 기업과 배터리 공급계약을 체결하고, 2029년까지 물량을 공급한다고 16일 밝혔다. 공급 배터리는 미국 인디애나주에 있는 삼성SDI·스텔란티스 합작법인 스타플러스 에너지(SPE) 공장에서 생산한다. 이번 계약에는 리튬·인산·철(LFP) 배터리 공급도 포함됐다. 주력 제품인 니켈·코발트·망간(NCM) 삼원계뿐만 아니라 LFP 배터리 기술 경쟁력도 입증한 결과라고 삼성SDI는 설명했다. LFP는 삼원계보다 에너지 밀도는 낮지만 가격이 싸고 안전성이 높다.

삼성SDI는 최근 신재생에너지 개발사업과 인공지능(AI) 산업 확대로 ESS 수요가 증가하는 미국 시장에서 입지를 강화하고 있다. 지난해 말 미국 에너지 관련 인프라 개발·운영업체와 2조원 넘는 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급계약을 맺었고, 다수 글로벌 고객과도 공급계약을 협의하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지