현대차그룹, 2026년 1만명 뽑는다

현대자동차그룹이 1만명 규모의 대규모 신입·경력 공채를 진행한다.

현대차는 20일부터 다음 달 3일까지 2주간 공식 채용 홈페이지에서 채용을 실시한다고 16일 밝혔다. 이번 채용은 신입·경력 인재를 대상으로 연구개발, 디자인, 생산·제조, 사업·기획, 경영지원, IT 등 전 부문에 걸쳐 이뤄진다. 채용 공고는 총 171개에 달한다.

서울 서초구 현대자동차 본사의 모습. 연합뉴스

특히 신입 채용 공고 수를 대폭 확대했다. 현대차 신입 채용 공고 수는 지난해 3월과 10월 각각 69개, 13개였으나 올해는 3월에만 82개에 달한다. 지난해에 이어 올해도 장애인 신입 특별 채용을 운영한다. 25일에는 현대차 채용 유튜브 채널에서 지원자의 직무 이해를 돕기 위한 ‘팀 현대 토크 라이브’를 진행한다. 현대차 인사 담당자가 직무와 채용 절차 등을 소개하며 지원자들의 궁금증을 해소하는 데 도움을 줄 예정이다. 팀 현대 토크 라이브는 사전 신청자만 접속할 수 있으며 22일까지 현대차 공식 채용 홈페이지에서 신청할 수 있다. 현대차는 인재 채용 키워드로 ‘모빌리티 혁신’에 방점을 찍고 있다.

현대차뿐만 아니라 기아, 현대모비스 등 계열사들도 채용 일정을 조율하고 있다. 현대차그룹의 올해 채용 규모는 1만여명으로 알려졌다. 지난해(7200명)보다 3000명가량 늘었다. 현대모비스와 현대글로비스는 수시 채용에 무게를 두고 필요한 인력이 있을 때마다 수시로 충원할 계획이다.

현대차 관계자는 “현대차 미래 경쟁력의 출발점이 될 ‘도전을 두려워하지 않는 인재’와의 만남을 기대한다”며 “열정과 성장 잠재력을 보유한 인재를 확보하기 위해 적극적인 채용 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

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