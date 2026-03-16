중동사태 틈타 석유 사재기… 경찰, 6건 적발

경찰은 중동사태를 틈타 석유를 사재기하는 등 유가 관련 불법행위 6건을 적발해 수사하고 있다. 불법행위를 제보하면 최대 5억원의 보상금을 지급하기로 했다.



경찰 관계자는 16일 정례간담회에서 “유가 관련 불법행위 6건을 수사하고 있다”며 대부분 사재기 관련이고 1건이 불법업주가 석유를 공급받아 소비자에 판매한 ‘무자격 석유 판매’ 범죄조직이라고 밝혔다. 물가안정법은 매점매석 행위를 금지하고 있고 석유사업법에도 사재기 규정을 따로 두고 있다.

최고가격제 시행 나흘째인 16일 서울 시내 주유소에 휘발유, 경유 등 유가 정보가 표시돼 있다. 뉴스1

이 관계자는 “3일부터 불법행위 단속을 시행했고 12일 석유 최고가격제 시행 이후에도 유가 단속을 이어가고 있다”고 말했다.



중동사태와 관련한 가짜뉴스 298건에 대한 삭제 요청도 이뤄졌다. 중동사태와 관련해 특정종교를 비하하거나 기름값이 폭등한다는 허위정보 등이 단속됐다. 다만 수사에 착수한 게시물은 아직 없는 것으로 전해졌다.



박성주 국가수사본부장은 “유가 관련 불법행위는 민생경제를 위협하고 시장 질서를 훼손하는 중대한 범죄”라며 “매점매석, 사재기 등 시장 교란 행위는 끝까지 추적해 엄정 조치하겠다”고 경고했다.



경찰은 석유 관련 보조금 부정수급, 가짜석유 제조·유통 등 민생물가 교란 범죄에도 단속 역량을 집중하고 있다.



불안한 중동 정세를 악용하거나 유류비 지원, 긴급 지원금 등을 빙자한 보이스피싱, 스미싱 등에 대한 범죄가 제보되면서 전기통신금융사기통합대응단 홈페이지에 주의 안내문도 게시했다. 박 본부장은 “유가 관련 불법행위에 대해 중요 제보를 하면 관련 규정에 따라 최대 5억원의 특별검거보상금을 지급하겠다”며 적극적인 신고를 당부했다.

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