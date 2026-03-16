BS한양, ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’ 4월 분양

BS한양과 제일건설은 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’를 다음달 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업으로 조성되는 해당 단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 위치한 2개 단지, 총 1126가구 규모의 공동주택이다.

고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지(왼쪽)와 2단지 조감도. BS한양 제공

1단지(Abc-14)는 지하 2층~지상 25층, 총 670가구(84㎡ 425가구, 101㎡ 245가구)로 조성된다. 2단지(Abc-61)는 지하 2층~지상 23층, 총 456가구(84㎡ 289가구, 101㎡ 167가구)를 공급한다.

단지는 고덕국제신도시 내 핵심 입지에 있고 이미 조성이 완료된 1단계 권역 인프라를 입주 초기부터 즉시 이용할 수 있다는 점이 특징이다. 수도권 1호선 급행이 정차하는 서정리역을 이용할 수 있고, 단지 앞에는 삼성전자 평택캠퍼스와 국제학교(예정) 등 주요 거점을 연결하는 BRT(간선급행버스체계) 정류장도 조성될 예정이다. 평택제천고속도로 진입이 가능한 평택고덕IC도 인접해 있다.

교육 환경도 갖췄다. 인근에 민세초·민세중·송탄고가 있어 신도시 특유의 학교 배정 리스크가 없다. 도보권에 유치원과 초등학교 부지가 마련돼 있으며 서정리역 일대 학원가 이용도 편리하다. 아홉거리 근린공원, 함박산 중앙공원 등 녹지 공간이 풍부해 주거 쾌적성도 높다.

고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 공사 재개 등 반도체 투자가 활발히 진행 중이며 지난 1월에는 미국 명문 사립학교인 ‘애니 라이트 스쿨’과 고덕국제신도시 내 설립을 위한 합의각서(MOA)를 체결하며 2030년 개교를 목표로 사업이 추진되고 있다.

단지는 분양가 상한제가 적용된다. 비규제지역에 해당해 주택 소유 여부와 상관없이 가구주와 가구원 모두 1순위 청약이 가능하다. 거주지 제한도 없다.

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