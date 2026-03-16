달서구, 대구시 주민참여예산제 평가 ‘최우수 기관’ 선정

대구 달서구는 대구시의 2025년 주민참여예산제 구∙군 운영실적 평가에서 ‘최우수 기관’으로 선정돼 인센티브 1억원을 확보했다고 16일 밝혔다.

시는 주민참여예산제 활성화를 위해 매년 9개 구∙군을 대상으로 운영 실적을 평가해 우수 지자체를 선정하고 있다. 이번 평가에서 달서구는 구민 참여 확대와 생활밀착형 사업 발굴 성과를 인정받아 높은 평가를 받았다. 특히 지역에 필요한 사업을 주민 제안으로 발굴하고, 예산에 적극 반영한 점이 우수 사례로 평가됐다.

이태훈(가운데) 구청장과 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

지난해 사업 선정을 위한 온∙오프라인 주민투표에는 예년보다 많은 구민이 참여하는 등 제도에 대한 지역사회의 높은 관심을 보여줬다. 달서구는 주민 제안을 체계적으로 검토해 총 143건, 21억1400만원(시비 9억2800만원, 구비 11억8600만원) 규모 사업을 2026년 예산에 반영했다.

또 계명대 학생들을 대상으로 ‘찾아가는 청년 맞춤형 예산학교’를 운영하며 청년 세대의 정책 참여 기회를 확대하는 등 다양한 계층의 참여 기반을 넓힌 점도 긍정적인 평가로 이어졌다. 달서구는 이달 27일까지 ‘2027년도 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업’을 접수하고 있다. 이를 통해 지역 발전을 위한 구민들의 참신한 아이디어를 적극 발굴한다는 계획이다.

이태훈 달서구청장은 “이번 최우수 기관 선정은 우리 동네를 직접 바꾸고자 하는 구민들의 적극적인 관심과 참여가 만들어낸 값진 성과”라면서“앞으로도 구민의 목소리를 정책에 충실히 반영해 주민이 체감할 수 있는 예산이 편성되도록 노력하겠다”고 말했다.

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